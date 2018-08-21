Мировые рынки акций начали новую торговую неделю на позитивной ноте. В частности, индекс Шанхайской фондовой биржи закрылся ростом на 1,1%, индексы DAX и S&P 500 прибавили 1,0% и 0,3% соответственно. Исключение составил индекс Nikkei (-0,3%), оказавшийся под давлением на фоне роста доходностей японских гособлигаций, поводом для чего послужили опасения инвесторов по поводу потенциальных изменений в денежно-кредитной политике Банка Японии. Спреды облигаций Италии к немецким Bunds сузились на 10–12 бп. Кривая американских казначейских обязательств сместилась вниз (на 3–4 бп в дальнем конце и примерно на 1 бп – в ближнем) на фоне небольшого роста котировок фьючерсов на ставку по федеральным фондам, свидетельствующего о том, что инвесторы начинают закладывать возможность некоторого смягчения позиции ФРС под влиянием усиления волатильности на глобальных рынках. В эту пятницу глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит на конференции в Джексон-Хоуле, и инвесторы не исключают, что в его выступлении могут прозвучать намеки на возможную паузу в планируемом ужесточении денежно-кредитной политики. Между тем президент Дональд Трамп заявил, что «не впечатлен» вектором денежно-кредитной политики ФРС. Индекс доллара по итогам понедельника снизился на 0,2%.

Рынки Турции почти всю эту неделю будут закрыты. Реакция инвесторов на пятничную новость об изменении рейтингов Турции оказалась довольно сдержанной: спред 5-летних CDS расширился на 10 бп. Турецкая лира ослабла примерно на 1,0%. Участники рынка по-прежнему опасаются, что принимаемые властями страны антикризисные меры не смогут ощутимо улучшить фундаментально слабую экономическую ситуацию. В связи с этим сообщения о подписании властями Турции и Катара соглашения о валютном свопе не смогли существенно поднять рыночные настроения.

Единого направления на валютных рынках развивающихся стран вчера не было. Укрепление китайского юаня оказало поддержку другим азиатским валютам. Южноафриканский ранд отыграл часть понесенных на прошлой неделе потерь, закрывшись ростом на 0,8%. В то же время мексиканское песо и бразильский реал ослабли (на 0,6% и 1,5% соответственно). Торговая активность на российском валютном рынке заметно снизилась: по данным Московской биржи, оборот в USDRUB TOM составил всего 2,3 млрд долл., что примерно вдвое меньше среднедневного оборота прошлой недели. В течение сессии курс USDRUB двигался в узком диапазоне 67,0-67,3, в итоге закрывшись у его нижней границы, на отметке 66,96 (таким образом, по сравнению с пятничным закрытием рубль укрепился на 0,2%). На наш взгляд, снижение активности может свидетельствовать о замедлении оттока иностранных инвестиций с рынка ОФЗ (хотя продавцы на рынке вчера по-прежнему присутствовали). С другой стороны, это говорит о том, что предложение валюты со стороны экспортеров пока остается небольшим.

Что касается макроэкономической статистики, важные релизы ожидаются только в четверг, когда будут опубликованы индексы PMI по крупнейшим экономикам, а также протокол последнего заседания ЕЦБ. Однако в большей степени инвесторов сейчас интересует Италия, в частности, возможная негативная реакция рынка облигаций на потенциально неблагоприятный исход текущего раунда переговоров по бюджету.