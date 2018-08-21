Котировки нефти подрастают четвертую сессию подряд. Помогают «черному золоту» снижение индекса доллара и некоторый оптимизм инвесторов касательно того, что США и Китай близки к возможному перемирию в торговой войне.

Триггером для небольшой коррекции в индексе доллара США стала публикации интервью Трампа, в котором президент заявил, что не в восторге от жесткой политики главы ФРС. Ослабление доллара традиционно позитивно сказывается на сырьевых котировках и в целом на рисковых активах. Тем не менее, ожидания рынка относительно повышения ставок ФРС после этого заявления не изменились – вероятность повышения на заседании 26 сентября оценивается в 92%, и с вероятностью более 60% ставки вновь будут подняты на декабрьском заседании.

Более «долгоиграющий» фактор для рынка нефти и товарных рынков в целом – подготовка переговоров США и Китая, которые могут положить конец эскалации торговой войны. На текущей неделе (22-23 августа) запланирована промежуточная встреча делегаций двух стран, а кульминацией переговоров должна стать ноябрьская встреча Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

Грядущее в начале ноября возвращение «новых старых» санкций США против энергетического сектора Ирана также играет на стороне покупателей. Администрация Трампа уже заявила, что будет оказывать давление на импортеров иранской нефти с целью сократить его добычу на 0,7-1 млн баррелей в сутки. При таком сценарии добыча в Иране вернется к уровням 2013-2014 (2,5-2,8 млн баррелей в сутки), когда еще действовали старые санкции.

Однако ждать дефицита или ценового ралли от ухода иранской нефти с рынка не приходится. Накануне в Минэнерго США заявили, что предпримут шаги для того, чтобы сгладить эффект от санкций для сохранения ценового баланса. Ведомство готовится выставить на продажу в октябре-ноябре 11 млн баррелей нефти из стратегического резерва SPR, объем которого составляет 660 млн баррелей. По нашему мнению, выраженного влияния на рынок заявленный объем интервенций не вызовет, однако эта новость нивелирует опасения инвесторов касательно сокращения поставок из исламской республики.

Между тем статистика по буровой активности в США в минувшую пятницу вышла нейтральная, количество активных нефтяных буровых установок за неделю не изменилось (869 шт.). В то же время это максимальное значение с марта 2015, что указывает на заметный потенциал активизации сланцевых компаний в случае подходящей ценовой конъюнктуры.

С технической точки зрения локальные факторы могут краткосрочно подтолкнуть котировки Brent к $74. При этом общая среднесрочная тенденция по-прежнему остается преимущественно нисходящей, есть риски сползания к $69.