МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2018)
|2,4%
|1,6% (факт)
|6:10
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
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|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,47%
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|предв.
|GBP
|Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции
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|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
|1,4%
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|2%
|0,1%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июль)
|-0,6%
|0,6%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
|5,38 млн
|5,44 млн
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|6,805 млн барр
|-1,533 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,643 млн барр
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|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)
|RUB
|Мечел — телеконференция менеджмента
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|RUB
|МегаФон — последний день подачи требования о выкупе акций акционерами /действует для всех владельцев акций и GDR, кроме USM Holdings, группы Газпромбанк и MegaFon Investments (Cyprus) Limited /компания MICL/)
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|цена выкупа: $ 9,75 (ао)
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|RUB
|Фосагро — СД (консолидированная финансовая отчётность по МСФО за 1П2018)
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|RUB
|МРСК Волги — СД (план работы СД на 2018-2019)
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