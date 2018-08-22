МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2018) 2,4% 1,6% (факт)
6:10 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля

 

 

 

 
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,47%

 

 
предв. GBP Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции

 

 

 

 
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) 1,4% -0,1%
15:30 CAD Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 2% 0,1%
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июль) -0,6% 0,6%
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (июль) 5,38 млн 5,44 млн
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 6,805 млн барр -1,533 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,643 млн барр

 

 
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 
18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY) RUB Мечел — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB МегаФон — последний день подачи требования о выкупе акций акционерами /действует для всех владельцев акций и GDR, кроме USM Holdings, группы Газпромбанк и MegaFon Investments (Cyprus) Limited /компания MICL/)

 

 

 цена выкупа: $ 9,75 (ао)

 

 

 RUB Фосагро — СД (консолидированная финансовая отчётность по МСФО за 1П2018)

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Волги — СД (план работы СД на 2018-2019)

 

 

 

 