Инфляция на неделе с 14 по 20 августа составила 0.1% н/н, доведя оценку с начала года до 2.4%. Годовая оценка инфляции выросла с 2.64% до 2.75% г/г, что во многом обусловлено исчерпанием эффекта базы. Профиль недельной инфляции все больше отклоняется от траектории прошлого года, когда умеренная дефляция начала месяца сменилась бурным снижением цен в конце августа и начале сентября. В моменте недельная инфляция повторяет траекторию 2016 г., и, если следование продолжится, уже к концу 3к’18 годовая оценка «взлетит» к уровням 3.4-3.5% г/г.

Стоит отметить, что в моменте продолжают доминировать проинфляционные риски – высокая волатильность курса, ухудшение показателей сбора урожая в сравнении с прошлым годом и новые сообщения о росте оптовых цен на топливо. По нашим прогнозам, все вместе это может привести инфляцию к уровням 3.6-3.7% г/г до конца года. Весьма логичными в этой связи выглядят сообщения Минэкономразвития о предстоящем повышении прогноза по инфляции в 2018 году на «несколько десятых» против текущего значения в 3.1%. Тем не менее, для смягчения монетарной политики наступает вакуум – в сентябре Банк России сохранит настороженность в своих действиях по «нейтрализации» политики.



