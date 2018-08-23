RUB остаётся под существенным давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США. Возможные сценарии развития событий выглядят весьма негативно. Мы ожидаем сохранения рубля около текущих слабых уровней на довольно продолжительное время.

Прошедшие 21 августа слушания по российским санкциям в Сенате США продемонстрировали, что американские законодатели считают существующий санкционный режим недостаточным для изменения поведения России на международной арене. Представители обеих партий достаточно агрессивно выступают за ужесточение санкций, что повышает вероятность прохождения через Конгресс США законопроектов по санкциям. В то же время мы не исключаем, что в процессе рассмотрения законопроекта предлагаемые жесткие меры (прежде всего ограничения на операции с суверенным долгом и с семью российскими государственными банками) могут быть смягчены, поскольку имеют многочисленные негативные вторичные эффекты и для американской экономики. Подобное смягчение санкционной риторики могло бы стать причиной восстановления позиций рубля до отметок 65-66 в паре с долларом, как мы писали в нашем обзоре на прошлой неделе. По прошествии недели мы полагаем, что возможные сроки такого развития событий перенеслись на более позднее время.

Накануне сенатор МакКонелл заявил, что сентябрьское расписание Сената уже очень плотное, и в нем может не найтись места для рассмотрения законопроекта по антироссийским санкциям. Это означает, что в сентябре рынок вряд ли получит более конкретную информацию по теме санкций и продолжит жить текущими опасениями в условиях крайне высокой неопределенности. Как следствие, курс, вероятно продолжит находиться вблизи отметки 69. По мере приближения промежуточных выборов в США (6 ноября) тема рисков расширения санкций, вероятно, будет возникать все чаще, как и сообщения о попытках вмешательства России в американские выборы. Как следствие, мы не исключаем повышенной волатильности курса в отдельные дни с возможным выходом выше отметки 70.

Мы полагаем, что к концу года американские законодатели примут изменения в существующий санкционный режим. После получения конкретной информации степень неопределенности на рынке существенно снизится. Это, возможно, позволит российской валюте отыграть часть позиций. Фундаментальные показатели российской экономики (состояние бюджета, уровень золотовалютных резервов, торговый профицит, низкий уровень долговой нагрузки) остаются лучше большинства прочих стран с развивающимися рынками. Все это вполне может вернуть Россию в список привлекательных направлений для вложений инвесторов за пределами США, когда первые эмоциональные реакции на ужесточение санкций пройдут, а макроэкономическая статистика покажет, как российская экономика адаптируется к новому витку санкций. В таких условиях, как нам кажется, рубль вполне может несколько укрепить позиции, вернувшись к отметкам 66 рублей за доллар в первом полугодии 2019 года. Потенциал более существенного укрепления российской валюты, по нашим оценкам, отсутствует, поскольку заметная часть августовского ослабления рубля связана с общим давлением на развивающиеся рынки. С учетом продолжающегося цикла повышения ставок в США данное давление вряд ли ослабнет в ближайшие месяцы.

По EUR перспективы рубля нам видятся несколько хуже (80,7 на конец года и 83 к середине 2019 года), что связано с ожидаемым нами укреплением EUR на глобальных площадках. Мы ожидаем укрепления европейской валюты, как по политическим мотивам (недавние скандалы вокруг окружения Трампа, в которых вряд ли поставлена точка), так и по экономическим причинам (Европа движется в направлении постепенной нормализации своей монетарной политики; сигналы об этом ранее укрепляли позиции EUR).