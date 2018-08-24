Наверное, общее состояние рынка и общее настроение его участников как нельзя лучше характеризует вчерашнее поведение акций китайского интернет-ритейлера Alibaba (BABA) после публикации его квартальной отчетности.

Отчетность появилась на свет еще до начала торгов, и оказалась она ожидаемо неважной. Да, этот гигант продолжает достаточно бурно развиваться, но показатели его деятельности в последнее время ухудшаются. Происходит это в том числе и из-за значительных трат на реструктуризацию и диверсификацию бизнеса. Сразу же после выхода данных акции Alibaba упали более чем на 1%, но еще на премаркете участники рынка передумали «ронять» эти акции, и начались осторожные покупки. Это в итоге привело к росту на премаркете котировок этих акций до +2%. В самом начале торгов покупки со стороны инвесторов продолжились и котировки акций продолжили свой путь наверх, подорожав в какой-то момент более чем на 4% к предыдущему закрытию. Однако, не тут-то было…

Погода на рынке изменилась, и инвесторы вдруг пересмотрели свои взгляды на акции китайского гиганта. Как следствие, начались массированные продажи, приведшие к падению котировок и закрытию дня на отметках в —3%. Причем, если все же попытаться вникнуть в причины роста и последующего падения, то что-то обоснованное найти очень и очень сложно. Просто «повозили» акции компании с почти пятисот миллиардной капитализацией по рынку и бросили там, где захотелось. Логики, как вы понимаете, в этом очень мало. И это касается сейчас не только отдельно взятой компании, но и рынка в целом.

Поэтому мы сплошь и рядом видим примеры такой непоследовательности. Так, на отраслевом уровне худшими вчера были акции сырьевых компаний, потерявшие в среднем 0,9% от своей цены в среду. И почему они шли вчера вниз, ответа внятного также нет — ведь нефтяные котировки, начиная со среды, демонстрируют достаточно уверенный рост! Короче, расслабились и не принимаем пока все происходящее всерьез. Участники рынка просто выжидают и ожидают каких-то более внятных сигналов, которые должны побудить их к конкретным действиям.

Из отдельных акций следует обратить внимание на 2 суперзвезды технологического сектора — акции NVidia (NVDA, +1,53%) и Applied Micro Devices (AMD, +6,65%). И те, и другие за последние дни показали просто блестящие результаты. Акции NVidia за последние 4 торговые сессии выросли более чем на 10% и обновили свой исторический максимум, а акции AMD за последние 5 торговых сессий подорожали на 15%, а вчера вообще улетели в космос на информации о пересмотре target price ведущими аналитическими компаниями с 18 на 30 долларов за акцию. Так что «жизнь» на рынке все же есть, а значит, есть и надежды на продолжение дальнейшего роста рынка в целом.

Ожидания рынка 24 августа

Главное событие сегодняшнего дня и возможно всей этой недели — выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле на Международном симпозиуме — встрече председателей мировых центральных банков. Начнется выступление в 17-00 мск и именно с этого времени надо быть начеку всем, кто реализует какие-либо внутри дневные стратегии. С одной стороны, как считает большинство аналитиков, речь Пауэлла вряд ли по своему содержанию будет отличаться от вышедших в среду Протоколов с последнего заседания Комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС США. Однако все же многие полагают, что она будет немного мягче из-за «наезда» Президента Трампа на ФРС, который последний совершил в начале текущей недели, критикуя существующую монетарную политику.

Именно возможная мягкость тона Пауэлла взбадривает сегодня рынки, и фьючерсы на основные американские индексы своим ростом в 0,2% очень красноречиво демонстрируют всем, на что они надеются и чего желают.

Правда, есть сегодня и негативный фактор, который несомненно, хотя бы даже на подсознательном уровне, будет давить на участников торгов. Негатив этот исходит от закончившихся ничем американо-китайских торговых переговоров о тарифах. Это, конечно, серьезный минус, который пока никак не отражен в текущих котировках. Но вполне возможно участники рынка вспомнят об этом и начнут продавать. Так что текущая пятница вряд ли будет слишком уж спокойной — есть за чем следить и по поводу чего переживать.

И все же пока не будет какой-либо конкретики, а конкретики сегодня точно не будет, то вряд ли стоит ожидать какого-либо направленного движения. Участники рынка, кажется, сейчас озабочены только одним — как бы своими действиями не нарушить хрупкое равновесие. Поэтому после вчерашнего «падения» на «целых» 0,2% сегодня вполне логично ожидать столь же «мощного» роста на те же 0,2%. Большего от рынка сейчас никто ничего не ждет.