Предстоящая неделя на отечественном рынке будет довольно активной благодаря корпоративным отчётам. Возможно, что они также позволят отвлечься от внешних обстоятельств. В США раскручивается очередной политический спектакль «обвини Трампа». Вполне очевидно, что и российский вопрос будет всплывать постоянно, так как через два месяца состоятся промежуточные выборы в Конгресс, которые могут привести к смене большинства. 27 августа вступят в силу первые американские ограничения по делу «Скрипалей», но рынок уже давно заложил их. Поэтому какой-либо реакции не ожидаем.

Более того, высокие цены на нефть и окончательный отказ от изъятия сверхдоходов у компаний металлургии и производства удобрений позволит рынку перевести дух и попытаться найти основания для роста.

Рубль также имеет шанс на укрепление благодаря налоговому периоду и отказу ЦБ РФ покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила до конца сентября. Первой целью по USD/RUB будет диапазон 64-66.