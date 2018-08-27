Внешний фон складывается благоприятным для покупок российских акций. Хоть и слабо, но подрастает нефть, торгуясь сейчас на отметке 75,8 доллара, прибавляют фьючерсы на американские индексы, преимущественно в «зеленой» зоне фондовая Азия.

В тоже время сегодня и завтра будет пик налоговых платежей, и в этот период крупные экспортеры традиционно продают увеличенный объем валюты для расчетов с бюджетом. Учитывая дорогую нефть и отсутствие на торгах ЦБ со своими покупками для Минфина, ждем укрепления рубля в район 66-66,3 руб за доллар. Естественно, что такая динамика негативно скажется на рынке акций и создаст ему препятствия для роста.

Однако вполне возможно, что Индекс Московской биржи опять приблизится к сильному сопротивлению 2300 пунктов, но для закрепления выше понадобятся новые драйверы. Возможно, ими станет продолжение притока на рынок акций спекулятивного западного капитала. На прошлой неделе прошла информация, что из-за загруженности американского Сената пакет новых санкций в отношении России будет рассмотрен не ранее октября. Это свидетельствует о том, что данный вопрос не является приоритетным для законодателей и далеко не все парламентарии жаждут новых санкций. Возможно, оттягивание санкционного вопроса станет стимулом для увеличения доли российских бумаг в портфелях крупных инвесторов.

При этом рекомендуем внимательно следить за акциями Сбербанка и присоединяться к наметившемуся тренду. Сейчас Сбер локально сильно перепродан, и отскок в район 187-190 руб весьма вероятен. Однако пока рано говорить о завершении «медвежьей» атаки на акции банка, целью которой является отметка 165 руб.

Настораживает и нефть, которая легко и без особых веских причин закрепилась выше 75 долларов. Весьма вероятное падение котировок сырья может быстро лишить инвесторов даже слабо позитивного настроя в отношении российских акций.