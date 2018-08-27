При этом сильных движений котировок не наблюдалось, что отчасти свидетельствовало об отсутствии важных для рынка новостей. Ставки по 10-летним гособлигациям США остались на относительно пониженных уровнях (ниже 2,9%). Индексы суверенных и корпоративных облигаций развивающихся рынков EMBI+ и CEMBI продемонстрировали смешанную динамику (первый вырос на 0,2% за неделю, второй продемонстрировал снижение на 0,1%).

Котировки российских еврооблигаций консолидировались, таким образом следовали за динамикой остальных развивающихся рынков. Индекс EMBI+ Russia прибавил 0,1% за неделю, индекс CEMBI Russia потерял 0,5%.

Санкционный риск и ослабление рубля продолжали оказывать давление на рублевые активы. Однако в середине недели Банк России объявил о приостановлении покупки валюты для Минфина (до конца сентября Минфин будет покупать валюту у ЦБ напрямую, т.е. в обход валютного рынка), что обеспечило поддержку рублю в конце недели. Кривая ОФЗ немного снизилась, что, в частности, объясняется технически – консолидацией после резкого роста доходностей в предшествующие недели. Индекс ОФЗ МосБиржи вырос на 0,1% за неделю, индекс корпоративных облигаций МосБиржи потерял 0,1%.

Рублевый долговой рынок после августовских распродаж предлагает интересные возможности для инвестирования. Реальная ставка (номинальная минус инфляция) по ОФЗ составляет приблизительно 6%, при этом реальная ставка по ОФЗ, рассчитанная как номинальная ставка минус цель ЦБ по инфляции (4%), составляет 4-4,5%, что выглядит очень привлекательно для долгосрочных инвестиций.