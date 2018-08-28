Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2310-2315 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2300, 2290 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2320, 2330 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

Во второй половине дня некоторое влияние на ход торгов в России может оказать публикация августовского значения индекса потребительского доверия в США (17.00 мск.). И все же основным внешним ориентиром для участников торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.45%) и РТС (+1.85%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовал на редкость благоприятный внешний фон. На основных иностранных рынках акций вчера царил оптимизм. Фьючерсы на нефть сорта Brent также существенно прибавили в цене.

В понедельник состоялось официальное вступление в силу очередного пакета ограничительных мер против РФ со стороны США. Как мы видим, этот негативный фактор оказался отыгран заранее, еще на прошлой неделе. На этот раз «американские партнеры» предупредили о новых санкциях задолго до их введения. Добавим, что основной удар от последнего раунда внешних санкций приняла на себя отечественная валюта. Что же касается акций российских компаний, то многие из них сейчас имеют потенциал для существенного прироста. Особенно это относится к бумагам экспортеров, которые лишь выигрывают от ослабления обменного курса рубля.

Кроме того, отечественный рынок акций начал с некоторым опозданием отыграть явное среднесрочное улучшение настроений на нефтяном рынке. В целом же локальные «быки» ощущают себя намного более уверенно, чем еще неделю назад.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 4.3 п., или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным движением среди голубых фишек стало очередное обновление исторического максимума в акциях Новатэк (NVTK RM, +5.62%). Теперь эти бумаги сумели в полной мере отыграть столь значимое среднесрочное событие, как успешный запуск проекта «Ямал СПГ» с опережением ранее намеченного графика. Уже сейчас две действующих линии обеспечивают отгрузку порядка 3.5% от мирового объема рынка СПГ. На очереди запуск третьей линии завода.

Если же говорить о недавних корпоративных новостях, то в конце прошлой недели совет директоров эмитента рекомендовал выплату полугодовых дивидендов в размере 9.25 руб. на акцию, что составляет порядка 0.9% от их текущей стоимости. А вчера стало известно об улучшении рекомендации по GDR на акции Новатэк до уровня «покупать» со стороны одного из крупнейших американских инвестиционных банков. И все же в данный момент акции Новатэк уже выглядят перекупленными и в краткосрочном и среднесрочном периоде. Теперь для открытия «длинных» позиций в этих бумагах стоит подождать более привлекательной цены.

Отметим также сильное повышение стоимости низколиквидных акций САФМАР-ао (SFIN RM, +13.90%). Они стремительно восстановились в среднюю часть своего четырехмесячного диапазона на фоне известия о том, что «Группа САФМАР» может закрыть ранее объявленную сделку по покупке торговой сети MediaMarkt в начале сентября. Позднее это приобретение будет слито в одно юридическое лицо с уже объединенными конкурирующими сетями «Эльдорадо» и «М.Видео».

Продолжением указанной новости стала публикация финансовой отчетности Группы «М.Видео-Эльдорадо» за первое полугодие 2018 года по МСФО. Консолидированная чистая прибыль Группы за указанный период возросла на 88%, до уровня 4.7 млрд руб. Однако акции М.Видео (MVID RM, +0.33%) вчера заметно отстали от ушедшего далеко вперед рынка. Среднесрочная техническая картина в этих бумагах пока остается нейтральной. Они продолжают движение в средней части многомесячного диапазона 350-450 руб. Не исключено, что они отыграют текущую позитивную отчетность с некоторой временной задержкой.

Акции МосБиржа (MOEX RM, —0.33%) продолжают оставаться под давлением после недавней публикации квартальной финансовой отчетности эмитента по МСФО. Чистая прибыль организатора торгов по итогам 2 квартала сократилась на 8.2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако скорректированная чистовая прибыль «МосБиржи» за тот же период увеличилась на 1.3%.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги ММК (MAGN RM, —0.20%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —0.51%), Ростелеком-ао (RTKM RM, —0.78%), Распадская (RASP RM, —0.97%), Мечел-ао (MTLR RM, —1.58%), Мечел-ап (MTLRP RM, —0.53%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное разнонаправленное отклонение. Фьючерсы на нефть сорта Brent после заметного вечернего прироста дешевеют в пределах 0.1%. Контракты на золото потеряли в цене 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.3%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0.2%.

Состояние внешнего фона перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному.