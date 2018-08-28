Евро продолжает укрепляться. Поддержку единой европейской валюте оказали вышедшие накануне опережающие индикаторы института IFO в Германии. Данные оказались ощутимо сильнее ожиданий экспертов. Ключевой показатель – индекс делового климата – составил в августе 103,8 пункта при консенсус — прогнозе аналитиков в 101,8 пункта. Сегодня фокус рынка смещен в сторону публикуемых в 17:00 данных по потребительской уверенности в США. Сильная статистика из Штатов может оказать умеренную поддержку USD. Однако более значимые для рынка данные на этой неделе – индексы потребительских цен в США и в Европе, которые будут опубликованы 30 и 31 августа соответственно. По итогам недели ожидаем некоторого восстановления позиций доллара США.

Рубль получит поддержку от нефти и оптимизма в отношении развивающихся рынков. Нефтяные котировки выросли за неделю с 72 долл. за баррель до 76. На развивающихся рынках наблюдается некоторый позитив, связанный с успешными переговорами между США и Мексикой. Накануне, Трамп заявил о том, что с Мексикой достигнуто новое торговое соглашение, которое придет на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА). На этом фоне фондовый рынок США обновил исторические максимумы.

Тем не менее, пока еще рано ставить точку в тему торговых войн. В торговых переговорах между США и Китаем сохраняется напряженность. По словам Президента США, для данных переговоров сейчас не лучшее время. В отсутствие новостей по санкционной тематике, ситуация на развивающихся рынках и нефтяные котировки являются на текущей неделе ключевыми факторами, определяющие движение курса рубля.

Некоторую поддержку российской валюте может оказать последняя порция августовских налоговых платежей. Сегодня выплачивается налог на прибыль в общем размере 250 млрд. руб., по нашим оценкам.

По совокупности перечисленных факторов возможен сценарий умеренного укрепления позиций российской валюты на текущей неделе.

Текущее затишье на российском рынке мы воспринимаем, скорее, как временную передышку, поскольку санкционная риторика вполне может возобновиться уже осенью.