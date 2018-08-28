На прошедшей неделе цены на драгоценные металлы переломили негативную тенденцию и начали подрастать. Наибольшие темпы роста наблюдались в палладии и золоте. Мотивом для замедления продаж стали комментарии Д. Трампа и представителей ФРС США по поводу темпов повышения процентных ставок и укрепляющегося курса доллара США, что привело к ослаблению американской валюты.

По итогам конференции в Джексон-Хоул (США) председатель ФРС озвучил нейтральную позицию регулятора, не дав намеков рынку на темпы повышения процентных ставок. Участники рынка расценили его слова как возможное повышение ставок до конца 2018 г. в сентябре и декабре, а также в июне 2019 г., но при этом надежды на смягчение политики ФРС укрепились.

В протоколе последнего заседания ФРС США указывается, что регулятор может повысить ставку в сентябре, если американская экономика продолжит расти высокими темпами. Тем не менее отношения в мировой экономике и политике могут привести к пересмотру планов регулятора.

По итогам публикации протокола последнего заседания ЕЦБ стало известно, что протекционизм и угроза мировой торговой войны являются главными рисками для экономики еврозоны. Регулятор подтвердил завершение программы стимулирования к концу 2018 г. и удержание процентных ставок на текущем уровне до конца лета 2019 г. Сильное расхождение между доходностью облигаций ЕС, Японии и США также может привести к корректировке позиции Центробанков.

При этом растёт риск роста доходностей американских бондов по причине снижения интереса к покупкам среди иностранных участников рынка. В июле покупки иностранных участников оставались на минимальном с 2009 г. уровне, а в июне были зафиксированы продажи иностранными инвесторами. Данный процесс приводит к удорожаю обслуживания государственного долга США и дефицита бюджета, покрываемому выпуском новых траншей.

На прошедшей неделе инвесторы продолжали покидать золотые и палладиевые ETF-фонды, запасы в серебряных и платиновых ETF-фондах не изменились. По отчету CFTC, в золоте сохраняется перевес коротких позиций, количество которых на прошедшей неделе увеличилось.

Цены на драгоценные металлы на Шанхайской бирже SGE на прошедшей неделе выросли, объёмы торгов оставались средними. Курс юаня к доллару США на прошедшей неделе укрепился.

Падение мировых цен на золото способствовало росту спроса в Азии. Премии на поставки золота в Китае на прошлой неделе повысились до $6/$8 за унцию. Чистый импорт золота в Китай из Гонконга в июле 2018 г. снизился на 45% к июню 2018 г. до 44,802 тонн.

По таможенным данным, импорт и экспорт золота в Швейцарию в июле 2018 г. снизился в месячном выражении. Рост экспорта металла наблюдался в Индию (до 25 тонн) и в Гонконг (до 14,4 тонн), экспорт в Китай понизился (до 19 тонн).

Премии на поставки золота в Сингапуре составляли $0,8/1,5 за унцию, в Гонконге премии оставались на уровне $0,9/1,4 за унцию. Премии на поставку золота в Токио составили $0,75/1 за унцию.

Спрос на золото в Индии оставался скромным в связи с сильнейшими наводнениями в штате Керала. Ожидается, что спрос на золото останется под давлением, т.к. население сосредоточено на восстановлении жилья. Премия в Индии составила в 1,25$/унция. Цены на золото на прошедшей неделе восстановились до уровня сильного сопротивления $1220 под влиянием закрытия части коротких позиций. Вероятность снижения к уровню $1100 пока ещё остаётся, но после закрепления рынка выше уровня $1200 невелика.

Очередное обострение торговых противоречий между Китаем и США оказывает негативное влияние на рынки серебра и платиноидов. Цены на серебро на прошедшей неделе протестировали уровень $14,47, после чего восстановились к уровню $14,95.

Отношение золота к серебру составляет 81,30 пункта. Отношение платины к серебру составляет 54,03 пункта. Цены на платину на прошедшей неделе опускались к уровню $775, после чего рынок восстановился выше сильного уровня сопротивления $800. Спред между золотом и платиной составляет $412/унция. Спред между платиной и палладием расширился до нового максимума в $150/унция.

Рынок палладия на прошедшей неделе восстановился к уровню $938 в корреляции с ростом на фондовом рынке. Импорт и экспорт платины и палладия из Швейцарии в июле также значительно понизился.