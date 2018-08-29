В паре EURUSD сохраняется восходящая динамика, пара тестирует отметку 1.17. Поводом для восстановления позиций евро с минимумов середины августа (1.13) выступают несколько факторов.

Главный экономист ЕЦБ Питер Прат накануне заявил, что необходимо внимательно следить за рисками, которыми чревата сверхмягкая политика ЕЦБ. Это заявление сигнализирует о наличии в ЕЦБ сторонников ускоренного сворачивания мягкой политики. Любые заявления на эту тему традиционно поддерживают евро.

Кроме того, накануне прошли переговоры Трампа и Меркель по теме взаимной торговли, по итогам которых лидеры поддержали необходимость постоянных консультаций для устранения препятствий на пути к улучшению торговых отношений. Потепление в торговых отношениях между США и Европой в большей степени будет поддерживать евро, так как европейская экономика более экспортоориентирована и, вероятно, пострадает больше, чем американская, в случае эскалации торговых войн. Наконец, анонсированная накануне готовность Германии оказать финансовую помощь турецкой экономике также играет в пользу евро. Ослабление евро в середине августа в заметной степени объяснялось рисками турецкого кризиса для европейских банков.

В конце недели динамика пары EURUSD будет формироваться под влиянием публикации статистики по инфляции из США и Европы. По нашим ожиданиям, европейские данные вряд ли позитивно удивят рынок. На этом фоне доллар может несколько восстановить позиции к концу недели.

Российская валюта накануне ослабла на 0.7% вопреки отмеченным нами позитивным факторам, способным оказать рублю поддержку (рост цен на нефть и снижение градуса напряженности в теме торговых войн). Позиции валют развивающихся стран остаются довольно уязвимыми. Дополнительный негатив к концу вчерашней торговой сессии создала публикация сильной статистики по индексу потребительских настроений в США (133.4 пункта, что существенно превысило ожидания в 126.7 пунктов). Рубль продолжает весьма сдержанно реагировать на позитивную динамику на рынке нефти. В связи с завершением налогового периода накануне предложение валюты со стороны экспортеров, вероятно, снизится, что также формирует дополнительные препятствия для восстановления позиций российской валюты. До появления более конкретной информации по санкциям в сентябре-октябре рубль, вероятно останется в коридоре 67-68.5.