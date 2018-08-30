Вчерашние торги оказались, вопреки мнению большинства аналитиков, очень даже продуктивными и позитивными. Причем, нельзя сказать, что рост рынков случился по какой-то одной определенной причине. Скорее, очередному рекордному росту индексов (а индексы S&P500 и NASDAQ вновь переписали свою историю, поднявшись до новых абсолютных максимумов) способствовал целый комплекс причин, приведших, в конечном счете, к такому хорошему результату.

Во-первых, макроэкономическая статистика. А конкретно — данные по ВВП США за 2-й квартал, где мы увидели просто-таки выдающиеся цифры роста в 4,2%. Эх, нам бы так! (Этот тяжелый вздох конечно относится к бедной матушке России!).

Во-вторых, нефть. Данные по запасам сырой нефти оказались гораздо лучше ожиданий и показали сокращение более чем в 2,5 млн. баррелей при прогнозе сокращения на 0,6 млн. Естественно, это поддержало и котировки самой нефти, и котировки сырьевых акций, которые были вчера одними из лучших на рынке и выросли в среднем на 0,8%. Лучшими же в этом сегменте были акции нефтяной компании Marathon Oil (MRO), подорожавшие за вчерашний день более чем на 5%.

В-третьих, на рынок существенное позитивное влияние оказала информация о продвижении дел в переговорах между США и Канадой в рамках договора о зоне свободной торговли NAFTA. Буквально пару дней назад многие специалисты говорили, что переговоры застопорились и вот теперь все внезапно изменилось в лучшую сторону и США с Канадой намерены подписать договор уже в конце этой недели. Ура, ура, ура!!!

Это все как бы общие моменты, которые создали благоприятный фон для роста рынка фактически по всему фронту бумаг. Но были еще и отдельные позитивные корпоративные истории, которые внесли свою лепту в общий оптимистичный настрой участников рынка. И здесь в первую очередь следует выделить компанию Amazon (AMZN, +3,38%). Этот гигант электронной коммерции не перестает радовать инвесторов. Вчерашний бурный рост ее акций был вызван сообщением о том, что Amazon планирует запустить свой собственный потоковый сервис с поддержкой рекламы (OTT), который предлагает бесплатный контент для зрителей, соперничая с аналогичной услугой, предлагаемой Roku (ROKU). После вчерашних торгов капитализации компании поднялась до отметки выше 970 млрд. долларов и таким образом до заветной цифры в 1 триллион долларов осталось всего ничего — менее 3% роста. Еще пару дней — и вполне возможно в мире появится новая компания — триллионер.

Ожидания рынка 30 августа

На фондовом небе собираются тучи. Еще вчера вечером было совершенно безоблачно, но за ночь погода явно изменилась. Первыми почувствовали это изменение азиатские рынки и прежде всего Китай. Индекс Shanghai Composite так и не смог оторваться от рокового уровня поддержки в 2700 пунктов и вновь приблизился к нему на очень опасное расстояние. Вызвано это опасениями по поводу темпов развития китайской экономики в ближайшем будущем — слишком уж тревожные пошли макроэкономические данные.

За Китаем пошел негатив и с европейских рынков. Если открытие Европы еще было так — сяк, но все же в пределах нормы, то потом настроение стало существенно портиться, и после полудня мы уже наблюдаем серьезное снижение всех европейских индексов с потерей стоимости более 1% к вчерашнему закрытию.

И поэтому, несмотря на весь позитив, который мы видим на американской стороне, фьючерсы на основные американские индексы все же проседают под тяжестью внешнего негатива и теряют от 0,2% до 0,3%. С другой стороны, после нескольких рекордных дней уже сама по себе напрашивается остановка и некоторая коррекция. Ничего страшного не будет, если рынок спустится на пару ступенек вниз, выпустит пар и со свежими силами пойдет дальше. Пока на данный момент дальнейший рост рынка выглядит наиболее приоритетным вариантом развития событий. Так что, готовимся сегодня к мягкой просадке и небольшой фиксации прибыли.

Однако с учетом выходящих сегодня макроэкономических данных по личным доходам и расходам потребителей ситуация может и измениться в лучшую сторону. Все же макроданные постоянно радуют участников рынка, и на этот раз в случае выхода данных лучше ожиданий это вполне может поддержать рынок и принести новую волну оптимизма. Но все же наиболее вероятный исход сегодняшних торгов — борьба быков и медведей вблизи нулевых отметок.