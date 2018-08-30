Аэрофлот опубликовал вчера результаты по МСФО за 2К18. Компания показала сильную динамику выручки как от перевозки грузов, так и пассажиров: годовой рост составил соответственно 19% и 16%, в результате чего совокупная выручка за квартал выросла примерно до 154 млрд. руб., что на 17% выше уровня 2К17. С учетом увеличения пассажирооборота примерно на 9% за период подразумеваемый рост удельной выручки на пассажиро-километр составил 10% по сравнению с 2К17.

Даже несмотря на 24%-й годовой рост операционных расходов, исключая амортизацию, и прочие операционные издержки, компании удалось показать операционную прибыль в размере 11,3 млрд. руб., что лишь немногим ниже 12,6 млрд. руб. за 2К17. На уровне EBITDAR Аэрофлот даже добился роста на 10% по сравнению с 2К17.

Эти обстоятельства обеспечили положительную чистую прибыль в 6,3 млрд. руб., что в сочетании с убытком за первый квартал дало чистый убыток за 1П18 в 5,2 млрд. руб.

Наше мнение. Компания явно превысила наши и консенсус-прогнозы за квартал. Наибольшее влияние на отклонение от наших оценок вызваны неожиданно высокой выручкой в сегменте чартеров (на 41% выше уровня 2К17), значительным замедлением роста расходов на персонал (они выросли только на 3%, несмотря на увеличение пассажирооборота на 9% и обычную индексацию зарплат). Прочие операционные издержки, которые включают в себя резервы и их высвобождение, а также возврат акцизов на топливо, составили 1,2 млрд. руб. против убытка в 1,8 млрд. руб. за 2К17. Поскольку EBITDA за 1П18 уже вышла в плюс, мы видим возможность превышения наших прогнозов на весь год, если усилия компании по сокращению издержек в этом году и дальше будут столь же продуктивными, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



