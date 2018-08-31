В пятницу внешний фон принял негативную окраску. Участники рынка вновь задумались о торговом противостоянии между Китаем и США, а также о его последствиях. Американские фондовые бенчмарки скорректировались вниз после ралли. Азиатские индексы акций сегодня преимущественно снижаются.

Совсем удручающе себя чувствуют развивающиеся рынки на фоне потрясений в Аргентине и Турции, валюты этих стран также по-прежнему находятся под давлением в свете ожиданий повышения ставки ФРС США. Не является исключением и рубль, положительной динамике которого не способствует даже дорожающая нефть.

Российский рынок акций сегодня может просесть вслед за американскими и азиатскими индикаторами. Прогнозируемый диапазон торговли по индексу МосБиржи 2300-2330 п. Пара USD/RUB сегодня может продолжить поиск равновесной точки неподалеку от 68 руб./$.