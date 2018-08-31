Рынок акций вчера так и не смог обновить исторические максимумы и даже закрепиться выше сопротивления 2350 пунктов. Сегодня с утра внешний фон говорит в пользу возобновления умеренных покупок: фьючерсы на американские индексы растут на 0,2%, почти полпроцента прибавляет нефть, пытаясь уйти в диапазон 78-79 долларов за баррель.

Лучше рынка будет выглядеть «Лукойл» на фоне объявления программы buy back – инвесторы восприняли решение об обратном выкупе акций как уверенность менеджмента компании в стабильности развитии бизнеса и высоких финансовых показателях.

Попытается уйти выше отметки 180 руб акции Сбербанка, но покупать их на среднесрочную перспективу опасно: бумаги ушли в нисходящий тренд с целью 165 руб.

Однако надежды на серьезный рост рынка сегодня слабые. Интерес крупных инвесторов к развивающимся рынкам падает, российские акции поддерживает спекулятивный капитал, пришедший в страну на фоне подъема цен на нефть. К тому же сегодня сыграет фактор пятницы – вполне возможно, что за выходные произойдут какие-либо негативные события в Сирии, что спровоцирует новый виток обострения отношений со Штатами. Поэтому под вечер часть лонгов лучше прикрыть.

На открытии рынка рубль попытается уйти под отметку 68, отыгрывая не только дорогую нефть, но и небольшое ослабление доллара на мировом рынке. Сейчас пара евро-доллар растет примерно на 0,1% и пытается приблизиться к серьезному сопротивлению 1,17. При укреплении рубля стоит задуматься об открытии длинных позиций по паре доллар-рубль: тестирование отметки 69 может состояться уже на следующей неделе.