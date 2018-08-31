Торговая активность на рынке ОФЗ вчера повысилась – оборот на МосБирже составил 23,8 млрд руб. против 13,9 млрд руб. днем ранее. Наклон кривой вырос. В частности, 10-летние бумаги прибавили в доходности примерно 4–5 бп, в то время как доходности коротких выпусков снизились благодаря высокому спросу со стороны локальных игроков. В итоге спред на отрезке 2–10 лет расширился на 5 бп, до 84 бп, а на отрезке 5–10 лет практически не изменился, составив 28 бп. Индексируемые на инфляцию ОФЗ завершили торги в небольшом плюсе, вмененная инфляция повысилась на 3 бп, до 5,31%. Мы полагаем, что основное давление на дальний конец кривой было связано с действиями нерезидентов, которые в целом сокращали свои позиции в бумагах развивающихся стран, в результате чего длинные выпуски Бразилии по итогам дня прибавили в доходности 23 бп, ЮАР и Венгрии – около 10 бп. Ценовые движения в длинных облигациях Мексики и Индонезии в целом соответствовали динамике ОФЗ.
ОФЗ: увеличение наклона кривой
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