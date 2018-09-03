С момента публикации в прошлом году нашего первого материала, посвященного текущим изменениям в мировой автомобильной промышленности, появились новые свидетельства того, что принимаемые в разных странах меры по борьбе с загрязнением воздуха идут с опережением графика. И выпуск электромобилей, и объемы использования палладия превысили первоначальные прогнозы, что положительно повлияло на перспективы роста спроса.

Согласно нашей оценке, капиталовложения Норильского никеля в ближайшие годы не приведут к сильному увеличению долговой нагрузки, а корзина производимой им продукции позволит компании выиграть от текущих глобальных трендов. Рассчитанная нами прогнозная цена акций Норильского никеля (22,80 долл.) остается без изменений и предполагает ожидаемую общую доходность на уровне 51%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.