Российский фондовый рынок завершил август разнонаправленными изменениями основных индексов, обеспеченными валютной динамикой. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,07%, а долларовый РТС потерял почти 7%.

Вопреки ожиданиям, санкционный вопрос в прошлом месяце все же вышел на первый план. Американские законодатели до сентября ушли на каникулы, но против России в конце августа был введен первый пакет санкций в связи с “делом Скрипалей”, предполагающий запрет на поставки продукции двойного назначения. Волнения в преддверии новых ограничений держали “быков” в напряжении, особенно на валютном рынке. Кроме того, в сентябре на повестку дня вновь вернутся санкции, связанные с другими обвинениями против России. Ограничения могут включать запрет на покупку российского госдолга и операции с банками – намного более болезненные для финансового сектора меры.

Рубль в августе ощутил серьезное санкционное давление, достигнув новых многомесячных минимумов. Так, пара доллар/рубль подскочила на 8% и завершила месяц в районе 67,5 руб, а пара евро/рубль прибавила около 7,2%, поднявшись в район 78,5 руб. В течение августа доллар достигал 69 руб – максимума с апреля 2016 года, а евро поднимался до 79,93 руб – максимума с апреля текущего года. Замедлить падение рубля в конце месяца смогло решение ЦБ РФ по приостановке закупок валюты для Минфина до конца сентября.

Нефтяные котировки завершили август небольшим ростом, попытавшись вернуться к повышению после понижательной коррекции в первой половине месяца. Так, цены на нефть WTI прибавили около 1,5% завершив август чуть ниже 70 долларов за баррель. В течение месяца котировки WTI опускались в район 64 долларов. Цены на нефть Brent выросли на 4,3%, стремясь к 78 долларам за баррель. В середине августа котировки Brent падали ближе к 70 долларам, после чего возобновили повышение на фоне признаков сокращения экспорта нефти из Ирана. Напомним, что официальное введение американских санкций против Исламской республики назначено на ноябрь.

Чего ожидать? – Санкционный вопрос не снят с повестки

Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ в начале сентября складывается умеренно оптимистичной. Однако стоит помнить, что основными драйверами на рынке, вероятно, останутся фундаментальные факторы. Так, индекс Мосбиржи расположен чуть ниже сопротивления 2375 пунктов, у которого находится максимум текущего года (2379 пунктов). Индекс РТС далек от максимума года (1339 пунктов), но смог восстановиться от важной среднесрочной поддержки 1040 пунктов и в ближайшие недели при ее сохранении может стремиться к 1140 пунктам (средняя полоса Боллинжера недельного графика).

Рубль в августе спикировал вниз против доллара и евро и находится в опасности продолжения нисходящего движения. Сигналом в пользу дальнейшего укрепления доллара станет преодоление парой доллар/рубль отметки 68,5 руб. Сигналом в пользу укрепления рубля станет закрепление пары ниже 66,85 руб. Евро может ускорить повышение при закреплении выше 80 руб, а вот способность устоять ниже 78,50 руб будет говорить о перспективах движения в район 76,50 руб и ниже.

Нефтяные котировки в первой половине августа не смогли удержать обозначенные нами поддержки, в результате чего скорректировались вниз. Однако во второй половине месяца цены стремились к восстановлению позиций и начинают сентябрь в неплохой технической позиции. Пока котировки Brent удерживаются выше 75 долл (вторая важная поддержка — 70 долл), они будут стремиться к 80 долл. Ценам на нефть WTI будет важно удержать поддержку 68 долл (и далее 63,5 долл) – в этом случае можно ожидать движения к 75 долл.

Основными рисками для российского рынка и рубля остаются санкционные – если американские законодатели покажут свою серьезность в этом вопросе, новых продаж едва ли удастся избежать. В США, помимо прочего, опасаются вмешательства РФ в октябрьские региональные выборы. Кроме того, в конце сентября ЦБ РФ намерен возобновить покупки валюты для Минфина. Однако если санкционный вопрос отойдет на второй план или риторика будет смягчена, “быки” с радостью продолжат покупки. Среди мировых рисков можно отметить торговые противостояния и кризисы на развивающихся рынках (таких как Турция и Аргентина). Нефтяные цены остаются высокими и сохраняют относительную стабильность в ожидании введения санкций против Ирана, оказывая поддержку российским площадкам.