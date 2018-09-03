31 августа, в пятницу, рынок корпоративного рублевого долга демонстрировал нисходящую динамику. Торговые обороты составили 3,4 млрд руб., что на треть ниже среднедневных значений за август. Аутсайдерами дня оказались длинные выпуски с дюрацией от 3 лет, которые подешевели в среднем на 30-35 б.п., тогда как более короткие облигации упали в цене в среднем на 10 б.п.

Бумаги нефтегазового сегмента оказались аутсайдерами и потеряли в среднем по 35 б.п. Нисходящая динамика отрасли была присуща практически всем торгуемым выпускам, а лидер оборота, выпуск РоснфтБО9, упал на 0,2%. Бонды металлургической сферы демонстрировали умеренный рост котировок, который составил 15 б.п.

На рынке внутреннего госдолга наблюдалась умеренная восходящая динамика. Средний рост цен ОФЗ составил 10 б.п., а драйверами оказались серии с дюрацией от 5 лет. Торги проходили на пониженных объемах, которые составили 13,7 млрд руб., что на 40% ниже среднедневных значений за месяц. Из отдельных серий стоит отметить ОФЗ-26221 и 26225 (+0,6% и +0,3% соответственно).

На внешнем рынке корпоративного долга наблюдалась смешанная динамика. Евробонды ВЭБа и Газпромбанка прибавили в среднем по 20 б.п. В то же время, внешние выпуски Газпрома и металлургов находились под давлением и потеряли по 15 б.п.