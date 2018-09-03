15 сентября прошлого года S&P500 впервые закрылся выше отметки 2500 пунктов. Через год, в сентябре 2018-го, у индекса хорошие шансы преодолеть следующее круглое значение: до 3000 пунктов главному американскому бенчмарку осталось всего порядка 3%.

21 августа рынок сумел впервые с января этого года обновить абсолютные максимумы. Преодоление психологически значимой отметки придало ускорение котировкам: за семь торговых дней S&P500 прибавил примерно 2%. Инвесторы продолжают отыгрывать новые договоренности о взаимной торговле между США и другими странами. И хотя Америка еще далека от консенсуса в переговорах с Китаем и не разрешила всех противоречий с Евросоюзом, участники торгов уверены, что взаимоприемлемые условия будут найдены. Договор с Мексикой и переговоры с Канадой эту уверенность только укрепляют. Именно поэтому мы видим высокую активность покупателей, причем, даже несмотря на сезон отпусков, объемы торгов не намного ниже средних. Заключение новых соглашений о взаимной торговле между США и другими государствами останется драйвером роста для рынков осенью.

Индекс S&P500 тянут вверх преимущественно два сектора – потребительских услуг (XLY) во главе с Amazon и технологический (XLK) во главе с Apple. Капитализация Apple уверенно закрепилась выше $1 трлн, Amazon стремительно к этой отметке приближается. Ожидаемые новые модели iPhone и праздничный сезон распродаж станут позитивными драйверами для обеих крупнейших американских компаний. Залогом сильного потребительского спроса выступает текущая высокая занятость в США. Среднее число первичных обращений за пособием по безработице за последние четыре недели стало минимальным с декабря 1969 года. В такой ситуации американцы не будут бояться потратить слишком много, приобретая что-то для себя или в подарок.

В итоге именно сейчас, после обновления рынком абсолютных максимумов, опасения инвесторов относительно перспектив текущего «бычьего» тренда должны быть развеяны. Активизацией покупок участники торгов реагируют на хорошие новости, и это хорошо. Темпы роста европейской экономики начинают ускоряться, и это также благоприятный для рынка сигнал. Благодаря этому евро наконец-то начнет укрепляться относительно доллара, что позволит крупным американским компаниям показать более высокие результаты выручки в следующем сезоне отчетов.

В ближайшие недели стоит ждать продолжения текущего растущего тренда, что позволит индексу S&P500 приблизиться к уровню 3000 пунктов или даже преодолеть его.