Доллар США в пятницу укрепился против большинства валют развивающихся и развитых рынков из-за опасений торговых войн. В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп готов ввести новые пошлины на импорт товаров из Китая объемом $200 млрд. в год, как только закончится период внесения публичных комментариев по этому вопросу (6 сентября). Кроме того, усилилась обеспокоенность по поводу торговых отношений США и ЕС, после того как Дональд Трамп заявил, что Евросоюз представляет не меньшую проблему, чем Китай, и что его предложение отменить пошлины на импорт автомобилей было нецелесообразным. На этом фоне пара EUR/USD отступила на 0,6%.

Вечером в пятницу агентство Fitch изменило прогноз по рейтингу Италии со "стабильного" на "негативный". В результате доходность итальянских облигаций выросла до многолетних максимумов. Напомним, что Италия — третья по величине экономика Евросоюза, и она входит в число стран ЕС с самым большим долгом. Проблемы Италии и тот факт, что Турция пока не нашла выхода из экономического кризиса (а ЕС является ее крупнейшим кредитором), скорее всего, продолжат оказывать давление на пару EUR/USD, которая может нацелиться на отметку 1,1550.

Несмотря на то что в пятницу доллар укрепился против большинства глобальных аналогов, те валюты развивающихся рынков, которые в последнее время испытывали самое сильное давление, сумели частично отыграть потери. Аргентинский песо прибавил 4,5% после того, как МВФ уверенно заявил о готовности оказать помощь местным властям и центробанк Аргентины провел интервенции. Бразильский реал окреп на 2,4%, турецкая лира — на 1,8%. Рубль оказался на четвертом месте среди валют развивающихся рынков, подорожав на 1%. Российскую валюту поддержала фиксация прибыли по доллару, характерная для конца месяца, особенно с учетом длинных выходных в США в связи с празднованием Дня труда. Кроме того, экспортеры продали значительные объемы иностранной валюты.

Сегодня рубль ослабел на 0,3%. Мы не ожидаем существенных изменений курса, т. к. на фоне выходного дня в США торги будут проходить вяло. Тем не менее во второй половине недели ожидаются важные события для российской валюты. В их число входят решение США по импортным пошлинам и слушания в Сенате США 5 сентября.

Прогноз. Пара USD/RUB, по всей видимости, останется в диапазоне 67,5-67,8, тогда как курс EUR/USD может сдвинуться к 1,1550, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



