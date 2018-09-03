На глобальном долговом рынке наблюдались разнонаправленные движения. Ставки по казначейским бумагам США немного подрастали, CDS ключевых развивающихся стран также демонстрировали умеренный рост. Тема торговых войн продолжала довлеть над рынками. Индекс EMBI+ снизился на 1,2%, при этом CEMBI остался без изменений. Российские евробонды росли в цене после слабых предшествующих недель. Индексы EMBI+ Russia и CEMBI Russia прибавили 0,5% и 0,8% соответственно.

Между тем ощутимых движений на рублевом долговом рынке не наблюдалось. Кривая ОФЗ в целом осталась без изменений. Аукцион по размещению ОФЗ прошел при достаточно низком спросе. Индексы корпоративных и государственных облигаций, рассчитываемые МосБиржей, подросли в пределах 0-0,1%.

Инфляция продолжила демонстрировать ускорение и уже составляет по недельным данным Росстата 2,9-3% против 2,5% в конце июля. Несмотря на рост показателя ИПЦ, по итогам года инфляция, вероятно, сохранится ниже цели ЦБ (4%), при этом премия доходностей облигаций – как корпоративных, так и ОФЗ – над темпом роста цен остается достаточно высокой. Таким образом, инвестирование в рублевые облигации в текущем моменте представляется очень интересным.