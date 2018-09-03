В воскресенье, 2 сентября, торги по биткоину завершились ростом. На Bitfinex цена повышалась до $7429. Цена отбилась от верхней границы канала «А-А» и нащупала временную поддержку на уровне $7195. 25 часов пара находится в боковом тренде. Текущий курс $7240 за биткоин.

На часовом периоде есть все признаки для нисходящей коррекции. Зона поддержки располагается между уровней $7100-7145. Ниже проходит трендовая линия от $6250. Несмотря на то, что в США выходной день, рискну предположить, что на американской сессии продавцы попытаются прорваться к $7110.

Считаю, что уровень $7100 является критическим для покупателей. Как только покупатели его уступят, падение ускорится до $6800.