Активность на рынке низкая из-за выходного дня в США. К середине дня объём торгов едва подобрался к 10 млрд рублей. Динамика рынка в подобные дни, как правило, не отличается большой идейностью. Поэтому сложно говорить о каких-то движениях. В лидерах роста и падения оказались «Россети» (+2,24%), «ОГК-2» (+1,82%), привилегированные акции «Транснефти» (+1,75%), «НЛМК» (+1,57%), «Газпром нефть» (+1,25%), а также бумаги «ПИК» (-6,07%, без дивидендов), «М.Видео» (-2,33%), «ФСК ЕЭС» (-1,69%), X5 Retail Group (-1,51%), Polymetal (-1,46%). Из прочих бумаг стоит отметить дальнейшее снижение «НОВАТЭКа» на 0,9%, а также передышку в акциях «Газпрома» (-0,2%), от которого ждут информации о пересмотре инвестиционных программ. Кроме того, бумаги «КТК» (+4,06%) существенно дорожали на фоне отчёта, который показал рост прибыли на 16% в II квартале до 1,631 млрд рублей, при росте выручки в два раза до 30,57 млрд рублей.

Рубль возобновил ослабление и вернулся выше отметки 68 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5270 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,36%, недельная осталась на уровне 7,38%, а месячная 7,53%. Как известно, ЦБ РФ отказался от покупки валюты для Минфина на свободном рынке до конца сентября. Однако это не привело к снятию давления с рубля. Вполне вероятно, что ведомство продолжает покупать валюту, но через иные банки-агенты или пополняет резервы напрямую у ЦБ, который покупает валюту в рамках своих собственных операций. В любом случае, исчезновение столь значимого спроса на валюту должно было укрепить рубль, что происходит с большим трудом.

Впрочем, поводом для давления на рубль могут быть растущие инфляционные ожидания. Согласно исследованию ЦБ РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», в августе инфляционные ожидания повысились до 9,9% по сравнению с 9,7%. Примечательно, что респонденты уже отмечают рост на большинство потребительских товаров, а не только на бензин. Заметно участилось упоминание слабого рубля в качестве фактора роста цен. Доля ожидающих инфляцию выше 4% к концу года возросла до 58% с 54% в июле. При столь сильном ухудшении ожиданий существенно растёт вероятность изменения ставки регулятора в сторону повышения.

Активность в Европе также была ниже обычного. Наиболее сильный рост показывал FTSE 100 (+0,9%) благодаря ослаблению фунта стерлингов. Индексы стартовали в небольшом минусе на фоне отсутствия позитивного прогресса на переговорах США и Канады по обновлённым условиям NAFTA. Фактически Д. Трамп отметил, что нет особой политической необходимости включать Канаду в обновлённый договор. Развивающиеся экономики также посылали противоречивые сигналы. Индонезия вынуждена вмешаться в торги на валютном рынке из-за ослабления местной рупии до минимального значения с кризиса 1997-1998 годов. В Турции, напротив, лира укреплялась на заявлениях центрального банка о возможном изменении денежной политики на грядущем заседании. Инфляция в Турции разогналась до 18% в августе, что может заставить регулятор существенно повысить ставку. Слабость британского фунта обнаружилась после заявлений главного переговорщика Евросоюза Мишеля Барнье по поводу его оппозиции британским предложениям по торговым связям после выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, производственный PMI Великобритании упал в августе до 52,8 п. при ожиданиях роста до 53,9 п. В еврозоне показатель производственной активности за август совпал с ожиданиями на уровне 54,6 п.

После утренней неуверенности нефть возобновила рост. Основным поводом для покупок выступает информация из Ирана, где производство нефти упало на 150 тыс. бар. суточной добычи в августе. Между тем общее производство в OPEC выросло на 220 тыс. бар. в сутки до 32,79 млн бар. ежедневной добычи. Тем не менее в сентябре многие клиенты Тегерана завершат свои последние сделки, после чего будут воздерживаться от поставок. В частности, Япония планирует завершить операции к середине месяца, чтобы получить нефть ещё до начала ноября.

Существенной активности на вечернем отрезке торгов не будет. В России акции экспортёров продолжат получать поддержку от ослабления рубля. Бумаги компаний, ориентированных на внутреннюю экономику, будут реагировать негативно.