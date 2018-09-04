По итогам торгов 3 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,01% до 2346,08 п., а РТС снизился на 0,65% до 1085,19 п. Торговый оборот на основной секции Московской биржи не дотянул до 17 млрд в связи с низкой активностью нерезидентов. В США отмечали День труда, а такие дни редко бывают насыщенными событиями и движениями. Лидерами и аутсайдерами дня стали «ТГК-1» (+3,95%), «Мосэнерго» (+3,85%), «ОГК-2» (+3,41%), «Россети» (+2,92%), а также «ПИК» (-5,58%), «М.Видео» (-4,71%), «ФСК ЕЭС» (-1,93%), «Мегафон» (-1,46%). В акциях «ПИК» произошла дивидендная отсечка. В бумагах «Газпрома» (-0,81%) ждут уточнения инвестиционной программы. В акциях «НОВАТЭКа» (-0,28%) продолжает развиваться коррекция. В остальном бумаги экспортёров смотрелись сильнее рынка, а вот акции компаний внутреннего рынка были слабее.

Рубль продолжает реагировать на негативные прогнозы по валютам развивающихся стран. Впрочем, в турецкой лире и аргентинском песо наступила некоторая стабилизация, но на подходе индонезийская рупия. Все эти страны отличаются хроническим бюджетным дефицитом и отрицательным сальдо торгового баланса. Против рубля также могут быть слухи о том, что Минфин продолжает скупку валюты, но уже не через ЦБ, а через другие уполномоченные банки, или покупает её у регулятора.

Против рубля также выступают инфляционные ожидания. Согласно исследованию ЦБ РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», в августе инфляционные ожидания повысились до 9,9% по сравнению с 9,7%. Примечательно, что респонденты уже отмечают рост на большинство потребительских товаров, а не только на бензин. Заметно участилось упоминание слабого рубля в качестве фактора роста цен. Доля ожидающих инфляцию выше 4% к концу года возросла до 58% с 54% в июле. При столь сильном ухудшении ожиданий существенно растёт вероятность изменения ставки регулятора в сторону повышения.

Самое интересное в том, что внешнее давление – это лишь часть истории рубля, а вот влияние Минфина является одним из основных. Если год назад баррель Brent стоил около 3000-3300 рублей, то в начале сентября текущего года он стоит уже 5315 рублей. Впрочем, именно нефть, а не только бюджетный профицит и положительное сальдо платёжного баланса, удерживает подвижный рубль от судьбы песо и лиры.

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Валюты развивающихся стран под давлением, азиатские рынки начинали день неуверенно. Поэтому на старте дня нельзя исключать небольшого падения отечественных индексов и ослабления рубля.

Из корпоративных событий дня можно отметить: операционные результаты Московской биржи за август, закрытие реестров под дивиденды у «ПИКа» и «ГлобалТранс»; отсечки на участие в ВОСА «МТС», «Полюс», «НОВАТЭК».