Российский валютный рынок начал неделю с небольшого ослабления позиций: пара USD/RUB вновь тестировала отметку 68 (67.9, +0.7% на закрытие), а EUR/RUB — отметку 79 (78.9, +0.8% на закрытие). Весомых поводов для однонаправленного движения рубля не наблюдалось, в том числе, по причине неактивных торгов из-за выходного дня в США. Давление на рубль пришло со стороны общей коррекции в сегменте развивающихся стран, которые теряли от 0.5% до 2.6% в течение торговой сессии, а также довлеющая неопределенность относительно последствий пятничных событий в Донбассе.

Завтра Минфин объявит объем валютных интервенций в сентябре. Мы ожидаем, что показатель сохранится на высоких уровнях (SGe: 376 млрд руб., или $5.6 млрд). Напомним, что Банк России объявил о приостановке покупок валюты на открытом рынке до конца сентября, то есть по факту сейчас происходит перераспределение резервных активов между ЦБ и Минфином (на объем запланированных покупок), при этом, дополнительное воздействие на курс оказываться не будет.

Введенная мера уже показала свою эффективность для динамики курса рубля, снизив его волатильность с даты объявления (23 августа). В случае возникновения новых рисков для российской экономики, ЦБ может воздержаться от операций на открытом рынке и в течение более длительного срока.