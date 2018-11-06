Вчера, когда российский рынок отдыхал, основные американские торговые площадки вновь выросли: DowJones прибавил 0,76%, а S&P 500 – 0,56%. Сегодня с утра фьючерсы на эти индексы хоть и немного, но подрастают. Это хорошие знаки для тех, кто остался на длинные выходные в бумагах: сегодня с утра ждем открытия рынка акций с гэпом в районе 0,3-0,5%.

Немного настораживает нефть. Вчера котировки сырья рванули вверх и даже преодолели отметку 74 доллара за баррель. Сложилось впечатление, что нефть начала формировать мощный отскок с целью 76-77 долларов. Однако вечерние распродажи вновь увели цену на нефть ниже 73 долларов и сейчас она торгуется чуть выше закрытия рынков в пятницу.

Складывается впечатление, что силы продавцов нефти выдохлись, цены неоднократно пытались опуститься в район 72 долларов, но там начинались сильные покупки. Поэтому не исключено, что попытки роста возобновятся, в том числе за счет закрытия шортов.

Однако, если идея отскока не реализуется, то вероятность продолжения нисходящего движения в район 70 долларов сильно возрастет.

Цены на сырье пока умеренно комфортны для рублевых активов, и снижение котировок нефти от максимумов года не привело к резкому оттоку средств с российского рынка.

Скорее всего, сегодня лучше рынка будут акции Сбербанка, которые в пятницу закрылись в районе сопротивления 193 руб, а сегодня с утра гэпом пройдут его и устремятся к следующей цели 202-204 руб.

Хорошие перспективы у металлургов, прежде всего «Норильского Никеля», которых будет поддерживать не только позитивный внешний фон, но и нежелание рубля укрепляться. Впрочем, если цены на нефть перейдут к росту, российская валюта попробует подорожать копеек на 50 и опять вернуться в район 65,5 руб за доллар. Однако для ухода ниже отметки 65 нужны более сильные драйверы, прежде всего в области политики.