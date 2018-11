Правительство и нефтяные компании могут подписать соглашение о фиксации оптовых цен на моторное топливо начиная с 7 ноября. Соглашение фиксирует средние оптовые цены на топливо для каждого региона, при этом средняя цена Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в России до 31 марта 2019 г. не должны превысить 53 501 руб./т (39,86 руб./л), 56 649 руб./т (42,77 руб./л) и 51 201 руб./т (43,11 руб./л) соответственно. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, согласованные цены предполагают розничную маржу на уровне 2 700 руб./т (2 руб./л). В январе 2019 г. нефтяные компании смогут повысить цены на 1,7% из-за увеличения НДС, а затем смогут повышать цены только на официальный прогнозный уровень инфляции (4%). Помимо прочего, нефтяные компании согласились полностью удовлетворять спрос независимых АЗС и поставлять на внутренний рынок не менее 17,5% добываемой нефти. Тем не менее, как сообщает Коммерсант, правительство только будет обсуждать предложение о поставках как минимум 17,5% добытой нефти на НПЗ. Кроме того, правительство также дало распоряжение Минфину, ФНС и Минтрансу рассмотреть идею о переносе уплаты акцизов с НПЗ на АЗС, а также о том, чтобы сделать акциз плавающим (ставка растет при снижении цен на нефть и наоборот).

По нашим оценкам, основанным на данных Thomson Reuters Kortes, в настоящее время средние оптовые цены на бензин (Аи-92 и Аи-95) в Центральной части России на 6-8% ниже уровня, согласованного с правительством, тогда как цены на дизельное топливо близки к согласованному уровню. Таким образом, премия к цене бензина Аи-92 и дизеля на внутреннем рынке составляет —2 долл./т и 33 долл./т соответственно. В материале Russia Oils Downstream – The Metamorphoses; Fall of the Gods от 5 октября мы обратили внимание на все более усложняющееся регулирование внутреннего рынка моторного топлива и применили подход к расчету оптовых цен исходя из фиксированной премии к розничной цене вместо механизма нетбэк. Новая договоренность между правительством и производителями по сути отражает отход от рыночного ценообразования. В целом мы рассматриваем данную новость как нейтральную с точки зрения оценки акций анализируемых нами компаний.