В отчете по рынку труда за октябрь, опубликованному в конце прошлой недели, подтвердились признаки роста зарплат (+3,1% г./г. против +2,8% г./г. в сентябре). Он оказался максимальным с середины 2009 г. (минимальный рост +1,5% г./г. наблюдался в 2015 г.). Таким образом, занятость, близкая к полной, в условиях все еще сильного роста экономики все-таки создает конкуренцию за кадры на рынке труда со стороны работодателей, что и приводит к повышению зарплат.

Также неожиданно большим (из-за прошедшего урагана Майкл) оказался прирост рабочих мест в несельскохозяйственных секторах (+250 тыс.), что вместе с увеличением доли рабочей силы (62,9%) свидетельствует об улучшении позитивных тенденций на рынке труда. Это может усилить «ястребиные» настроения в FOMC (повышение ключевой ставки в соответствии с их консенсус-прогнозом в ответ на ускорение инфляции).

Рынок UST отреагировал ростом доходностей (+7 б.п. до YTM 3,2%, вновь приблизившись к локальному максимуму) на фоне улучшения настроений инвесторов. Макростатистика по рынку труда не помешала американскому рынку акций продолжить ралли (+0,56% по индексу S&P). Его дальнейшая динамика будет зависеть от итогов проходящих сегодня промежуточных выборов в Конгресс.

Победа демократов должна сбалансировать политические силы в США (сейчас в обеих палатах доминируют республиканцы), что может снизить вероятность торговой войны с Китаем, в то же время на второй раунд снижения налогов рассчитывать не приходится (учитывая и так большой уровень госдолга и бюджетного дефицита). С технической точки зрения индекс S&P может встретить сопротивление на линии 200-дневной средней (+1% от текущего уровня).