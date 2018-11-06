Торги последних дней показывают, что у биржевых быков еще есть порох в пороховницах. И это несмотря на то что Apple приложила, пожалуй, максимум усилий, чтобы испортить настроение в последние торги перед промежуточными выборами. Сообщение о том, что компания Apple (AAPL, —2,84%) не видит перспектив для спроса в бюджетном сегменте, который сейчас представляет iPhone RX, и поэтому не собирается увеличивать объемы его производства, произвело на участников рынка прямо-таки удручающее действие и вызвало фактически цепную реакцию по всем акциям ведущих технологических компаний.

Надо понимать, что акции Apple в понедельник получили как бы дополнительный удар под дых после нокдауна, полученного в пятницу после выхода квартальной отчетности, когда акции потеряли более 7%. Итого, общие потери мирового лидера по капитализации за последние 2 торговых дня составили более 100 млрд долларов США. И этим, естественно, не могли не воспользоваться биржевые медведи, которые твердой поступью прошлись по всем FAANGовцам. Итоговые потери которых составили от —1,11% в акциях Facebook (FB) до более чем 2% в акциях Amazon (AMZN) и того же Apple. Единственными акциями из списка FAANG, которые не попали под распродажу, стали акции Netflix (NFLX,+2,05%). Однако это вполне объяснимо после их более чем 25-ти процентного падения в октябре.

Понятно, что падение акций крупнейших технологических компаний не могло не отразиться на индексе NASDAQ в целом. И поэтому его нахождение в красной зоне по итогам понедельника выглядит вполне закономерным, но отнюдь не катастрофичным. Скорее, наоборот, итоги торгов понедельника продемонстрировали, что участники рынка пока вполне оптимистично смотрят на ближайшее будущее рынка и совершенно не боятся исхода промежуточных выборов, которые состоятся уже сегодня.

Конечно, некоторая осторожность в действиях участников рынка видна — обороты небольшие, и резких движений не наблюдается. Но все же видно, что осторожный спрос на акции присутствует, и с учетом текущих достаточно привлекательных уровней после октябрьской просадки многие инвесторы уже стали прицениваться, прежде всего, к наиболее подешевевшим активам.

Ожидания рынка 6 ноября

Вот и наступил день Х. Многие ждали и боялись этого дня. Дня промежуточных выборов в США. Фактически, как говорят аналитики, эти выборы являются как бы неофициальным голосованием за или против текущей политики действующего президента США. Страхи, конечно же, есть. Заключаются они в том, что президент Трамп может потерять контроль над Конгрессом США и ему тогда будет трудней реализовывать свою политику. Но, с очень большой вероятностью, все эти страхи уже учтены в текущих ценах, и по факту некоторые надеются увидеть эффект, аналогичный тому, что мы получили сразу же после президентских выборов в ноябре 2016 года, когда на фондовом рынке стартовало 15-ти месячное «трампоралли». Конечно, сейчас никто не ждет столь сильного и столь длительного движения вверх, но все же некоторые надежды на то, что «заряда эмоций» хватит хотя бы на полуторамесячное рождественское ралли, все же есть.

В связи с этим сегодня все внимание будет приковано к поступающим данным с избирательных участков. Итоги выборов появятся уже по окончании торгов, но все же информация об общем настрое и данные с exit-pools будут поступать и в ходе торгов и они вполне могут повлиять на настроение участников рынка. Поэтому можно ожидать торгов весьма осторожных и маловолатильных, но с периодическими всплесками активности в зависимости от поступающей информации.

Что же касается внешнего фона, то здесь общая ситуация весьма противоречива. Если азиатские рынки завершили торговый день в большинстве своем на позитиве (за исключением китайцев, которые чуть-чуть потеряли), то вот погода на европейских рынках к середине дня стала портиться. Хотя в начале дня все европейские индексы торговались в зеленой зоне.

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и во фьючерсах на основные американские индексы, которые медленно, но верно ползут вниз и к 13-00 мск теряют порядка 0,2%. Однако понятно, что это снижение пока чисто конъюнктурное и общий результат сегодняшнего дня будет определяться не сейчас, а в последние часы торгов. А скорее всего даже уже по их окончании. И все самое интересное мы увидим уже завтра.