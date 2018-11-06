Прошлая неделя впервые с начала октября оказалась позитивной. Это свидетельствует о развороте тенденций и о том, что американский рынок начинает выходить из «медвежьего тренда», самого продолжительного с 1990 года. По итогам октября индекс S&P 500 и глобальные рынки в целом продемонстрировали худшую динамику за последние девять лет и самое сильное падение после коррекции в феврале 2018 года.

При этом некоторые технические параметры, такие как «GTI VERA Convergence Divergence Indicator», свидетельствуют о том, что восходящий тренд сохраняется.

Среди отдельных инструментов американского рынка акций на прошлой неделе сильнее всего подорожали акции Under Armour (на 33%), NewellBrands (на 29%), Abiomed (на 22%), Seagate Tech (на 19%), AMD (на 16%), Western Digital (на 15,3%) и Micron (на 15%). Хуже всего котировались GE (-16%), Kellog (-10%), Sysco (-8%), Kraft/Heinz (-6%) и Apple (-5%).

На прошлой неделе основным источником оптимизма для рынка стала проявленная Соединенными Штатами готовность договариваться с Китаем в рамках саммита «большой двадцатки», который пройдет в конце месяца в Аргентине. В рамках того же саммита ожидается встреча президента США с Владимиром Путиным. Скандал вокруг Саудовской Аравии так и не получил логического завершения, однако накал страстей понемногу спадает.

По итогам прошлой недели лучшую динамику показали индексы MSCI China и MSCI EM, которые выросли соответственно на 9% и 6%. Кроме того, весьма востребованы были перепроданные сектора американского рынка акций: индекс S&P 500 Materials вырос на 6,6%, S&P 500 Oil and Gas — на 5,5%, S&P500 Consumer Discretionary — на 5,1%. Отметим также, что в США лучше рынка в целом котируются компании малой капитализации: индекс S&P 600 Small Cap вырос на 4,7%, а S&P 500 — всего на 3,5%.

На глобальных рынках сильнее всего подорожали бразильские телекоммуникационные компании (индекс MSCI Brazil Telecommunications вырос на 16%), а также китайский сектор информационных технологий и китайские медицинские компании (соответствующие индексы MSCI выросли на 13%).

Второе место среди развивающихся рынков (уступив только Китаю) заняла Турция — местный рынок вырос на 6%. Бразилия завершила неделю на 4% выше итоговых значений предыдущей пятницы, Россия — на 3,7%, Индия — на 3,6%.

Среди глобальных активов хуже всего котировались нефть (котировки Брент упали на 5%) и коксующийся уголь (-3,9%). Доллар подешевел относительно всех основных валют развивающихся рынков, кроме российского рубля, который потерял 0,7% из-за снижения цен на нефть.

Предстоящая неделя

Если мы вспомним февральский разворот, то увидим, что тогда по итогам всего 10 торговых сессий рынок просел более чем на 10%, а за 11 торговых сессий она вырос на 8%. При этом потребовалось еще семь месяцев, прежде чем ему удалось подняться выше максимумов конца января. Мы исходим из того, что до конца года можно ожидать роста на 8–9%.

На прошлой неделе рынок за пять торговых сессий уже вырос на 3,5%, и он едва ли сможет сохранить столь высокие темпы, поэтому мы ожидаем, что по итогам текущей недели он вырастет, в лучшем случае, еще на 2%. В дальнейшем его динамику будет определять новостной фон. Во всяком случае, мы полагаем, что в текущем году S&P 500 уже едва ли вернется на уровни более 2 900 пунктов.

Наш целевой уровень по итогам текущей недели — около 2 800 пунктов, а до конца года S&P 500, по нашим оценкам, может подняться приблизительно до 2 890 пунктов, т. е. немного превысить 200-дневное скользящее среднее значение.

Ключевой фактор для этой недели, который уже в цене — это исход выборов в конгрессе. Рынок ждет, что демократам достанется большинство в палате представителей, а республиканцы удержат власть в сенате, тем самым США вернутся к разделенному правлению, которое особых сюрпризов для рынка не принесет и будет воспринято нейтрально, на наш взгляд. Если республиканцы потерпят поражение, реакция рынка поначалу, вероятно, будет негативной.

В целом мы рассчитываем на рост тех секторов, которые ранее были сильнее всего перепроданы в октябре — информационные технологии, потребительский сектор, медицина, промышленное производство.

В понедельник вступили силу санкции США против Ирана касательно запрета на поставку нефти. Пока влияние на рынок будет ограниченным, так как для 8 стран-покупателей иранской нефти, включая Китай и Индию, действует временное разрешение на поставки, а собственная добыча США достигла рекордных объемов и имеет дальнейший потенциал роста.

В четверг на заседание ФРС ожидается, что регулятор сохранит ключевую ставку неизменной перед следующим повышением 29 декабря на 25 б.п. до 2,5%.

Российский рынок

График недели

Наибольшее падение и последующий взлет за октябрь и начало ноября на российском рынке показали акции Яндекса и Х5. В первом случае, сильное беспокойство инвесторов было связано с возможным переходом компании под контроль Сбербанка, а последующие заявления менеджмента и сообщение об ожидаемом изменении акционерной структуры с целью защиты от поглощения снизили уровень недоверия.

Бумаги Х5 снижались в связи с негативными тенденциями в розничном секторе, однако, хорошие квартальные результаты и убедительные комментарии менеджмента по стратегии позволили отыграть падение.

Начало ноября вернуло некоторый оптимизм инвесторам после предыдущего падения глобальных и российского рынков. За прошедшую неделю наибольший рост показали бумаги Яндекса (после публикации сильной отчетности и сообщения о предполагаемом изменении акционерной структуры) и Аэрофлота (после выхода отчета по РСБУ и утверждения стратегии до 2023 г.).

Лидерами роста за месяц стали Полиметалл в связи с ожидаемым включением в MSCI и X5 после выхода хорошей отчетности и проведения дня инвестора.

Торговые идеи

Торговая идея по покупке акций Магнита вернулась в небольшой плюс после объявления дивидендов за 9М18 в размере 137,38 руб. за акцию, что подразумевает текущую дивидендную доходность на неплохом уровне в 3,75%.