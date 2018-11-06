В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США и на фоне слабой макроэкономической статистики региона европейские фондовые площадки проводят торги на отрицательной территории.

Так, по данным Евростата значение индекса менеджеров закупок еврозоны в октябре снизился до 53,1 пункта против сентябрьских 54,1 пункта, что стало минимумом с сентября 2016 года.

Тем не менее значение PMI в еврозоне все еще выше 50 пунктов, что говорит о продолжающемся росте деловой активности.

Немецкий индекс DAX снижается на 0,23%, французский CAC40 теряет 0,35%, британский FTSE падает на 0,87%. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в «красной зоне», теряя порядка 0,23%.

Сегодня в США стартуют промежуточные выборы, по итогам которых будет понятно, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом. Предварительные опросы общественного мнения показывают, что Демократическая партия может получить контроль над Палатой представителей, а республиканцы над Сенатом.

В случае победы демократов фондовые рынки США могут вновь перейти к снижению. Еще одним из факторов риска на текущей неделе для заокеанских площадок являются планы американского казначейства по размещению суверенных долговых бумаг объемом 83 миллиарда долларов, что может привести к локальному перетоку ликвидности с рынка акций на рынок долга.

Российские биржи после длинных выходных торгуются на мажорной ноте. Так, рублевый индикатор МосБиржи прибавляет 1,10%, в лидерах роста бумаги RUSAL (+4,66%) и Роснефти (+3,13%), в аутсайдерах акции РусГидро (-1,78%) и М.видео (-1,40%). Фьючерс на индекс РТС растет на 1,14%. На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 112600 пунктов. Сопротивления расположены на рубеже 114800 и 116000 пунктов.

Рубль во вторник проводит торги в районе 66 по отношению к американскому доллару. В настоящий момент локальными сопротивлениями в паре выступают отметки 66,30 и 66,50, основное расположено на уровне 67. Поддержки находятся на 65,80 и 65,20

Сегодня цены на нефть теряют 0,25%, сползая до $72,50 по эталонному сорту Brent. Вступившие 5 ноября в силу антииранские санкции, как и ожидалось, не оказали практически никакого влияния на рынок "черного золота". Сейчас основной момент – выборы в американский Конгресс, перед которыми Трамп обещал оказать давление на ОПЕК. На мой взгляд, после выборов, вне зависимости от результатов, нефтяные котировки плавно начнут восстановление в район $80 за баррель. ну а сегодня игроки традиционно будут ждать выхода еженедельных данных по запасам сырой нефти от API, которые в связи с переходом США на зимнее время будут опубликованы в 0.30 мск.

В настоящий момент основная поддержка по Brent находится в коридоре $71,15-$71,65.

До открытия американских фондовых площадок индекс МосБиржи останется в диапазоне 2396 – 2415 пунктов.