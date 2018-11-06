Фьючерсы на американские индексы теряли до 0,25-0,4% перед стартом торгов в США. На рынке опасаются, что демократическая палата представителей и республиканский сенат будут проводить время в постоянных спорах между собой, что нарушит планы Д. Трампа по стимулированию прибыли корпораций.

В фокусе внимания на рынке могут вновь оказаться бумаги Apple. В ближайшее время вполне возможны пересмотры рекомендаций, а также прогнозов по компании. Во всяком случае, признаки пика бизнеса уже начинают появляться и бегство части инвесторов из бумаги может быть неизбежно.

General Electric рассчитывает поправить своё финансовое положение продажей светодиодного бизнеса в частные руки.

На российском рынке позитив сохранится до конца дня благодаря сильным корпоративным отчётам и надеждам на более позитивное развитие ситуации как в торговой войне США и КНР, так и в отношениях РФ и США.