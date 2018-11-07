Российский рынок акций накануне вернулся в русло ралли, но есть ряд моментов, которые сейчас настораживают и снижают вероятность продолжения бурных покупок. Например, тот факт, что во вторник индексы «вытянули» бумаги нефтегазового сектора: «Роснефть» за счет выхода позитивной отчетности и «Башнефть» на фоне выхода отличных данных за квартал.

При этом котировки компаний нефтегазового сектора растут с опережением тренда и при полном игнорировании происходящего в самой нефти. Баррель Brent продолжает падение и уже торгуется около $72, техническая картина допускает скольжение к $65 через поддержку $70,50. Нефть в рублях тоже «легла» в нисходящий канал. Ранее присутствовала почти 100% корреляция между динамикой барреля в рублях и акциями компаний нефтегазового сектора. Теперь картина теряет логическую нить, что увеличивает рисковую составляющую. Локальный спад здесь может начаться быстро.

Внешний фон пока спокойный, но сегодня в США внимание будет приковано к результатам выборов в Конгресс, и где-то на втором плане маячит «дело Скрипаля», по которому вот-вот истечет 90-дневный срок «на раздумья», данный Вашингтоном Москве. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Техническая картина по индексу МосБиржи допускает вероятность открытия торгов среды с небольшим повышением и попыткой теста области промежуточных сопротивлений 2415-2420 пунктов. Однако расти выше индикатору будет сложно.