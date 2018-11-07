По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом в ожидании итогов промежуточных выборов в Конгресс США.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,63%, закрывшись на отметке 2755,45 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,68%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,64%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта — до 3,22%.

Заокеанские СМИ констатируют повышенный интерес избирателей к стартовавшим во вторник выборам. Так, по информации US Elections Project, число заранее проголосовавших граждан составило порядка 38,4 миллионов человек, что на 11 миллионов больше чем на выборах четырехлетней давности. На текущие выборы потрачено порядка 5,2 миллиарда долларов, что на 35% превышает затраты на выборы 2014 года.

В случае победы демократов фондовые рынки США могут вновь перейти к снижению. Еще одним фактором риска для заокеанских площадок являются планы американского казначейства по размещению суверенных долговых бумаг объемом 83 миллиарда долларов, что может привести к локальному перетоку ликвидности с рынка акций на рынок долга.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,43%, закрывшись на отметке $71,68. Формальным поводом для негативной динамики цен на "черное золото" послужили отсрочки, данные Вашингтоном Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции на заключенные ранее контракты поставки нефти из Ирана. А вышедшие данные от АPI, показавшие очередной рост недельных запасов нефти на 7,8 миллионов баррелей, не оставили шансы "быкам" на восстановление цены эталонного сорта Brent. В настоящий момент основная поддержка по Brent находится на отметках $71,15

Сегодня в 18.30 МСК игроки будут ждать основную статистику по нефтяным запасам от Минэнерго США.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,44%, закрывшись на отметке 2412,31 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2400 и 2380 пунктов, сопротивления расположены на 2435 и 2450 пунктов.

На данном этапе поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 114000, при проходе которого инструмент может потерять порядка 2000 пунктов. Сопротивления расположены на 116200 и 117700 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,11, прибавив 0,14% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент локальными сопротивлениями в паре по-прежнему выступают отметки 66,30 и 66,50, основное сопротивление расположено на уровне 67. Поддержки находятся на 65,80 и 65,20.