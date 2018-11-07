Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг преобладали покупки. Готовность США и КНР к диалогу по вопросам взаимной торговли и сравнительно сильные финансовые результаты отдельных западных компаний способствовали снижению напряженности на рынках в целом. Основания для оптимизма нашлись и в потоке внутренних корпоративных новостей. Так, лучше прогнозов оказалась отчетность Роснефти (ROSN, +5.0%) по международным стандартам за третий квартал текущего года. Акции Сбербанка (SBER) подорожали на 2.7%, Транснефти (TRNFP) – на 1.9%, Лукойла (LKOH) и Газпрома (GAZP) – на 1.5%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 9.8%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 8.0%, Куйбышевазота (KAZT) – на 4.3%.

Фондовые индексы США прибавили в среднем по 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы умеренно понизились, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС. Предварительные итоги промежуточных выборов в американский конгресс позволяют говорить о снижении политической неопределенности (республиканцы получили большинстве в Сенате, демократы имеют высокие шансы получить большинстве в Палате представителей). Однако одним из первых решений обновленного конгресса, как сообщается, может стать введение новых санкций в отношении РФ в связи с «делом Скрипалей» — обсуждение соответствующего вопроса анонсировано Госдепартаментом США (без уточнения даты). Перспектива расширения санкций может сыграть роль сдерживающего фактора для инвесторов на российском рынке акций, а значит, об устойчивом восходящем тренде на рынке говорить преждевременно.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 66.0 по паре доллар-рубль.



