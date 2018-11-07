После достижения локальных максимумов 3 октября нефть падает практически безоткатно. Причем в последние дни распродажи проходят в период американской сессии. Складывается впечатление, что кто-то очень крупный либо закрывает в ноль свои позиции по нефти, либо ведет против нее спекулятивную игру на понижение.

Вчера нефть привезли к ее первой цели снижения — 71,5 доллара и даже ниже, откуда произошел разворот. Поздно вечером Американский институт нефти сообщил о росте запасов в США на 7,8 млн баррелей и опять котировки ушли к поддержке 71,5. Но к открытию российского рынка и эта продажа была выкуплена, а котировки сырья поднялись к 72 долларам.

Если падение нефти продолжится, то следующей поддержкой выступит отметка 70 долларов за баррель.

Но вероятность отскока нарастает: весомых причин для продолжения снижения нет, и в такой ситуации подъем может произойти даже на закрытии шортов.

Складывается впечатление, что нефть нащупывает «дно», от которого готова уйти в район 75 долларов. Поэтому покупки нефтяных контрактов в текущих ценах оправданны. Однако необходимо оставить деньги на усреднение, поскольку может сработать старая поговорка: «купи дно, второе получишь в подарок».

Американские рынки вчера опять выросли: DowJones на0,7%, S&P 500 на 0,6%. Сегодня с утра фьючерсы на них прибавляют около 0,3%. Это говорит о том, что и рост на российском фондовом рынке продолжится, но, возможно, уже более слабыми темпами, чем вчера.

В районе 202-204 рубля можно начать прикрывать спекулятивные лонги, или хотя бы их часть, по Сберу – растет вероятность небольшой коррекции, которая даст возможность купить бумаги дешевле. А вот «Газпром» можно попробовать подержать еще, по крайней мере до отметки 160 руб.

Если начнется подъем нефти, то нужно брать «Роснефть» и «Лукойл», которые последние дни растут на информации об увеличении добычи нефти в России.

Рубль продолжит находиться под давлением слабой нефти и вряд ли выйдет из коридора 65,5-66 руб за доллар.