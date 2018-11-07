Мосэнерго 12 ноября опубликует результаты за 9м18. По нашим оценкам, прибыль за отчетный период существенно снизилась. Кроме того, отрицательный эффект на показатели компаний с электростанциями, производящих тепловую и электрическую энергию, оказала негативная сезонность третьего квартала. Принимая во внимание уже опубликованные результаты за 2к18 (которые мы считаем довольно слабыми), мы полагаем, что показатели за 9м18 выступят дополнительным аргументом в пользу нашего прогноза по чистой прибыли (мы ожидаем, что по итогам 2018 г. она снизится на 27% г/г). Мы подтверждаем нашу прогнозную цену на горизонте 12 месяцев на уровне 2,35 руб., что предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 30%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

3к18 – Мосэнерго первая столкнулась с прекращением платежей по ДПМ. Основное влияние на результаты Мосэнерго за 9м18 оказало прекращение действия тарифа ДПМ на ТЭЦ- 27 и ТЭЦ-21, что привело к существенному снижению прибыльности. По нашим оценкам, в годовом сопоставлении выручка за 9м18 практически не изменилась, составив 135 938 млн руб., при этом выручка по итогам 3к18, как мы полагаем, снизилась на 9% г/г, поскольку с 1 июля перестали поступать платежи по ДПМ для двух блоков ТЭЦ. Между тем общие расходы за 9м18, согласно нашим прогнозам, выросли на 3% г/г, преимущественно из-за инфляции и роста топливных расходов, в связи с чем скорректированный показатель EBITDA за 9м18, как мы полагаем, снизился на 10% г/г, до 28 782 млн руб. (-63% г/г за 3к18). Нескорректированная EBITDA, согласно нашему прогнозу, составила 28 007 млн руб., что отражает снижение на 9% в годовом сопоставлении.

Чистая прибыль, на наш взгляд, показала аналогичную динамику, снизившись за 9м18 на 19% г/г, до 13 655 млн руб., а по итогам 3к18 и вовсе ушла в отрицательную зону (мы полагаем, что в 3к18 компания получила чистый убыток в размере 1 577 млн руб. против чистой прибыли в объеме 2 294 млн руб. за 3к17).

Среднесрочный прогноз оставляет желать лучшего. Мы прогнозируем снижение чистой прибыли Мосэнерго на 27% г/г по итогам 2018 г. Однако стоит отметить, что это, на наш взгляд, только начало нисходящего тренда, и в 2019 г. мы ожидаем снижения чистой прибыли на 45% г/г, что приведет к снижению EBITDA до локального минимума перед тем, как в 2022 г. начнет сказываться программа модернизации. Все это делает акции эмитента существенно менее привлекательными по сравнению с бумагами других электроэнергетических компаний. Свой негативный вклад вносят и низкие дивиденды (дивидендная доходность около 3% в 2019–2021 гг. при коэффициенте дивидендных выплат ниже оптимального на уровне 25%) и слабая динамика чистой прибыли. Компания традиционно не проводит телеконференцию по итогам третьего квартала.