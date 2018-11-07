Вчера Башнефть опубликовала отчетность за 3К18 по МСФО, согласно которой чистая выручка составила $3,9 млрд, EBITDA — $0,8 млрд, чистая прибыль — $0,5 млрд.

В целом результаты за 3К18 были сильными на фоне повышения цен на нефть и ослабления рубля. Тем не менее поквартальная динамика оказалась несколько хуже, чем по сектору в целом из-за стагнации добычи. Показатель EBITDA за 3К18 вырос на 7% по сравнению с предыдущим периодом и на 19% относительно 3К17. Поддержку чистой прибыли оказал доход по курсовым разницам в размере около $60 млн.

По итогам 3К18 Башнефть генерировала значительный свободный денежный поток — примерно $550 млн. Капиталовложения остались умеренными: $184 млн. Это на 24% ниже, чем в 3К17, что не удивительно с учетом стагнирующей добычи нефти. В 3К18 Башнефть наконец высвободила оборотный капитал, который увеличивался в предыдущие девять кварталов, однако высвобожденный объем был относительно небольшим — $85 млн. По нашим оценкам, в 2018 году Башнефть может генерировать более $2 млрд свободных денежных потоков. Это вдвое больше объема дивидендов, который может быть выплачен по итогам года при коэффициенте дивидендных выплат 50% чистой прибыли. За 2017 год Башнефть выплатила 45% чистой прибыли, исключая поступления от урегулирования спора с АФК "Система", говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



