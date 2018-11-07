Все ждали — ждали этих выборов, ждали и нервничали, ждали и надеялись. И вот наконец это «священнодействие» случилось, и все могут вздохнуть с облегчением. Правда, все эти слова относятся к дню сегодняшнему, а вчера участники рынка находились в полной неопределенности и «питались» они исключительно надеждами, что все будет хорошо. Именно исходя из этих предпосылок индексы с самого открытия выстрелили вверх приблизительно на четверть процента, и в дальнейшем в течение всего оставшегося времени торговля шла как бы с оглядкой — мол, как там обстоят дела на избирательных участках? Пару раз рынок охватывала небольшая волна паники, и тогда котировки уходили вниз. Особенно тревожно стало где-то после 22-00 мск, когда вдруг поползли слухи, что демократы приберут к рукам не только Конгресс, но и Сенат. Однако эти слухи достаточно быстро развеялись сами собой, и конец дня прошел уже под диктовку быков, собравшие под свое знамя всех инвесторов, верящих в ближайшее светлое будущее американского фондового рынка. На этой оптимистичной ноте торги и завершились, с достаточно приличным ростом индексов.

Наиболее сильно смотрелись вчера акции крупнейших промышленных компаний, которые только в среднем прибавили 1% к своей капитализации. А, допустим, акции строительной компании Martin Marietta Materials (MLM, +8,42%) на фоне своего прекрасного квартального отчета, вышедшего еще до начала торгов, улетели вверх более чем на 8%. Очень мощно смотрелись также акции таких промышленных монстров, как General Dynamics (GD, +2?38%) и Caterpillar (CAT, +2,31%). Особенно приятно за Caterpillar, поскольку акции одного из мировых лидеров по производству строительной техники потеряли за октябрь чуть ли не треть своей стоимости, и только в последние дни инвесторы все же поняли, насколько они дешевы и привлекательны. В полной мере эти же слова можно отнести и к акциям IBM (IBM, +2,55%), второй день подряд активно восстанавливающие свои позиции после массированной распродажи, которую мы увидели на прошлой неделе в связи с предстоящим поглощением IBM компании Red Hat (RHT, +0,11%).

Что касается лузеров вчерашнего дня, то их, к счастью было немного. Одними из главных неудачников были акции модного дома Ralph Lauren Corporation (RL, —6,59%), рухнувшие после выхода вполне нормальной квартальной отчетности. Инвесторов здесь смутил скорее всего тот факт, что прибыль до уплаты налогов у компании оказалась в 3 раза меньше, чем в среднем за последние 3 года.

Ожидания рынка 7 ноября

Все хорошо. А может быть даже — просто замечательно. Выборы прошли именно так, как и ожидало большинство аналитиков и участников рынка. Никаких сюрпризов не произошло, и теперь, облегченно вздохнув, можно бежать покупать хорошо подешевевшие за октябрь бумаги. И поэтому все шансы увидеть более-менее веселый повышательный тренд у нас сейчас есть. Начнем сегодня?

Если смотреть на Европу и на американские фьючерсы, то нетерпеливые быки уже во всю прыть побежали скупать акции. Если азиатские торги прошли еще с оглядкой, поскольку окончательных данных по итогам выборов еще не было, то все европейские индексы с самого начала торгов рванули вверх и прибавляют к 13-00 мск уже более 1%. Дополнительный заряд росту дает еще и слабеющий доллар.

Фьючерсы на основные американские индексы также не стоят в стороне от этого процесса и медленно, но уверенно ползут и ползут вверх. Рост составил к полудню уже почти 1%, а по фьючерсам на индекс NASDAQ так даже на 1,3%. Если так пойдут дела и дальше, а для этого есть все основания надеяться, то сегодня мы можем увидеть рост и в 2, и даже может быть в 3%. Мечтать не вредно, правда?

Причем то, что фьючи на NASDAQ идут впереди планеты всей указывает на сегодняшнее основное направление удара быков — сильно просевшие акции технологических компаний. Короче, вперед и вверх!

Что может помешать этому росту? Пока слишком уж сильных препятствий не видится. В 18-30 мск как всегда по средам появятся данные о запасах нефти и нефтепродуктов. Прогноз для нефти неблагоприятный — запасы должны вырасти. Причем по данным Американского института нефти рост запасов за последнюю неделю должен быть очень значительным — более 7 млн баррелей. Это, конечно, скорее всего негативно скажется на акциях компаний нефтегазового сектора, но не более того. Так что в нефтянку, наверное, лезть сегодня не стоит, ну а во всем остальном пока никаких преград для роста не видится. Поэтому инвесторам сегодня можно пожелать успешных покупок.

Кроме того, после завершения основной торговой сессии мы увидим квартальную отчетность нескольких очень интересных компаний среди которых, прежде всего, стоит обратить внимание на Qualcomm (QCOM) и Square (SQ). И та, и другая компания имеют чрезвычайно интересные наработки в своих сегментах, но в последнее время у них были свои «маленькие неприятности», повлекшие за собой снижение котировок. У Qualcomm это судебные разбирательства по поводу лицензионных соглашений, а у Square — предстоящий в конце года уход ключевого менеджера — финансового директора Сары Фрайар. Однако в любом случае, по мнению большинства аналитиков, обе компании имеют прекрасные перспективы для дальнейшего развития.