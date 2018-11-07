Результаты Полюса оказались лучше наших ожиданий. Выручка выросла до $832 млн, тогда как прогноз предполагал результат $820 млн. Несмотря на снижение средней цены реализации золота на 7% по сравнению с предыдущим кварталом, рост продаж обеспечили увеличение производства на 15% и разовый эффект низкой базы второго квартала.

Показатели прибыли и EBITDA вышли существенно выше нашего прогноза. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2018-го оказалось на уровне 65%, это лучший результат в отрасли. Себестоимость производства осталась на уровне $345, а общие затраты даже сократились, что свидетельствует о высоком уровне контроля над издержками.

Цена на золото в четвертом квартале ожидается на уровне $1200 за унцию. Компания способна реализовать порядка 680–720 тыс. унций, объем продаж может превысить $850 млн. Полагаю, что причин для снижения рентабельности в текущем квартале нет; за исключением топливных расходов, инфляция затрат остается около нуля. EBITDA составит $540 млн, а прибыль — $360 млн.

Реакция рынка на отчетность Полюса позитивная. Консенсус-прогноз по бумаге сейчас около 6200 руб., что предполагает потенциал роста 46%. Однако, на мой взгляд, не учитываются факторы риска, такие как удорожание топлива, повышение НДС, возможный рост других налогов. Сейчас, на мой взгляд, upside в акциях не превышает 20% на горизонте года, что, впрочем, тоже неплохо.