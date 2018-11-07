Мы отмечаем, что заметная часть операционного денежного потока (в иностранной валюте) у компании, помимо капитальных инвестиций, уходит на выплату по внешним обязательствам, рефинансирование которых на внешнем рынке затруднено санкционным режимом. По нашим оценкам, на конец 3 кв. объем обязательств в валюте, включая предоплаты (в основном, доллары США и евро), у компании составил 54 млрд долл., сократившись в 3 кв. на 3 млрд долл. и на 7,1 млрд долл. с начала года. Не исключено, что для предстоящих выплат по долгу компания в 3 кв. нарастила объем денежных средств и их эквивалентов в валюте на 2,3 млрд долл. до 4,47 млрд долл. Погашение внешних обязательств быстрыми темпами позитивно для самой компании, но негативно для локального валютного рынка (Роснефть является одним из крупнейших поставщиков валюты в страну), т.к. это создает отток капитала по финансовому счету и таким образом нивелирует позитивное влияние высоких цен на нефть на текущий счет.
"Роснефть": быстрое погашение внешних долгов позитивно для компании, но негативно для валютного рынка
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