Перед стартом торгов в США фьючерсы на американские индексы демонстрировали рост от 0,6% в DJIA до 1,0% в NASDAQ.

Кстати, принято считать, что доминирование демократов в политике благоприятно для сферы высоких технологий. В фокусе внимания могут быть бумаги сильно отчитавшихся Office Depot и MasterCard. Напротив, у бумаг Boeing может оказаться сложный день из-за разосланного предупреждения о возможных проблемах с программным обеспечением в новейших Boeing 737 Max.

Российский рынок пока опирается на дорожающую нефть, на ожидания сильных отчётов, а также предположения о возможных изменениях американской политики в отношении РФ. Кроме того, прогресс в отношениях с Китаем также допускает дальнейшее расширение товарооборота.