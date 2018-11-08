По итогам 3к18 чистая прибыль МосБиржи составила 5,1 млрд руб., что соответствует консенсусным ожиданиям рынка и на 2% отстает от нашего прогноза. Тем не менее EBITDA (7,1 млрд руб.) оказалась на 0,9% ниже консенсус-прогноза и на 1,7% ниже, чем мы ожидали, за счет более низких, чем ожидалось, комиссионных и чистых процентных доходов. Операционные доходы также ниже рассчитанного нами значения, однако в 4к18, как мы ожидаем, финансовые показатели компании улучшатся благодаря росту рублевых ставок и высокому объему торгов. Мы предполагаем, что размер прибыли за 2018–2019 гг. будет отличаться в меньшую сторону от консенсусных ожиданий и нашего прогноза (на 4–6%), что, однако, уже отражено в недавней слабой динамике акций. Наша оценка прогнозной цены акций МосБиржи на 12-месячном горизонте остается без изменений (140 руб.), предполагая полную доходность в 66%. В отношении акций компании мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

Показатели операций на денежном рынке определили квартальную динамику комиссионных доходов. В 3к18 комиссионные доходы МосБиржи остались на уровне предыдущего квартала благодаря увеличению объема торгов. В годовом сопоставлении комиссионные доходы выросли на 8,4%. Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход) снизились на 5,3% к/к и на 7,0% г/г, оказавшись на 2,4% и 3,5% ниже консенсусных ожиданий и нашего прогноза соответственно. Операционные расходы повысились всего на 6,0% г/г (в том числе за счет изменения сроков амортизации), в квартальном сопоставлении не изменившись.

После двух кварталов, омраченных разовыми убытками, в 3к18 показатели МосБиржи вернулись к норме. Исходя из того что рост волатильности оказался менее выраженным, чем мы ожидали, мы полагаем, что слабая динамика операционных доходов учтена в стоимости акций, котировки которых снизились на 12% после отмены промежуточных дивидендов и на фоне риска отставания прибыли за 2018 г. примерно на 5% относительно консенсус-прогноза.