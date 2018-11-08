Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону о торговле, согласно которым торговым сетям запрещено возвращать поставщикам продовольственные товары со сроком годности до 30 дней включительно.

Поправки касаются преимущественно свежих категорий – прежде всего, хлебобулочных изделий, молочных и мясных продуктов. После вступления поправок в силу мы не ожидаем существенного изменения прибыльности ритейлеров и поставщиков. В случае увеличения товарных потерь крупные ритейлеры, как мы полагаем, будут компенсировать их за счет снижения закупочных цен, поскольку торговые сети сохраняют более сильные переговорные позиции, обеспечивая охват рынка на федеральном уровне и логистическую инфраструктуру.

С учетом новых ограничений торговые сети могут предлагать поставщикам договоры с более жесткими условиями и на меньшие объемы, что для последних увеличит расходы на доставку и уменьшит потенциал промоакций. В общем случае мы рассматриваем риски изменения законодательства для сектора розничной торговли как негативный фактор, но в данном случае уровни прямой наценки в торговых сетях и их прибыльность существенно не пострадают.