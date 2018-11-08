Как и следовало ожидать, участники фондового рынка вдохновились успешными и, что самое главное, вполне прогнозируемыми итогами промежуточных выборов в Конгресс и Сенат США. Да, конечно же, сами по себе выборы добавили интриги в политическую жизнь Америки. Но зато ушла неопределенность, и все понимают, что хуже уже не будет. По крайней мере в каком-то обозримом ближайшем будущем. А поскольку многие акции после существенной коррекции в октябре уже находятся на привлекательных для покупки уровнях, то почему бы действительно не воспользоваться моментом и купить хорошие ценные бумаги задешево.

Вот именно это мы вчера и увидели. С самого открытия основной торговой сессии индексы с гэпом в 1% улетели вверх и далее в течение дня активность покупателей только нарастала. Причем торги проходили на фоне повышенных оборотов, которые хоть и не были рекордными, но явно превышали средний уровень. Основной спрос со стороны инвесторов, опять же вполне прогнозируемо, был сосредоточен прежде всего в акциях, потерявших в цене за последнее время более всего. Так, например, акции Amazon (AMZN, +6,86%), потерявшие в ходе октябрьского «sell-off» более четверти своей стоимости, вчера одним махом подскочили почти на 7%. И они, понятно, были не единственными в ряду бенефициаров в этом маленьком (пока маленьком?!) поствыборном ралли.

Проще отметить, кто вчера не вырос. Таких акций были единицы и на секторальном уровне можно с отрицательной точки зрения выделить разве что акции сетей модных магазинов, которые сейчас попали в явную немилость инвесторов. Началось все с позавчерашнего падения акций модного дома Ralph Lauren (RL, —0,31%). А вчера эту нехорошую эстафету подхватили еще 2 всемирно известных в мире моды и парфюмерии компании Coty (COTY, —22,54%) и Michael Kors Holdings (KORS, —14,62%). Причиной всех этих достаточно эпических обвалов послужила явно слабая квартальная отчетность компаний. Неужели в мире моды наступил спад? Что-то не верится…

И все же, справедливости ради, стоит отметить, что негатива на вчерашних торгах было очень и очень мало. И выше приведенные примеры были скорее исключением.

А вот из тех, кто был вчера на высоте, хочется отметить прежде всего акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Из 63 акций этого сектора, входящих в индекс S&P500, только одна завершила вчерашний день в красной зоне. А средний рост по всему сектору составил 2,7%. И хотя отдельные акции того же технологического сектора показали даже больший рост, но в среднем акции медицинских компаний вчера выросли сильнее и им на рынке вчера не было равных.

Ожидания рынка 8 ноября

Итоги вчерашних торгов, конечно, вдохновили многих. Но сегодня нас ждет еще одно нелегкое испытание — это решение по ставке по итогам очередного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Честно говоря, вероятность изменения процентной ставки сегодня близка к нулю и это известно всем участникам рынка. Однако это не главное. Главное — это те комментарии, которые последуют от членов Комитета по окончанию заседания. Всех интересуют дальнейшие планы ФРС и связанная с этим динамика изменения ставки в самом ближайшем будущем.

А вот внешний фон сегодня вполне оптимистичен. Мировые рынки, как видим, вдохновились итогами американских выборов и источают нескрываемый оптимизм. Единственная «Баба-Яга», которая против — это Китай. Конечно, пока там не катастрофа, но отдельные всплески оптимизма тут же гасятся волнами негатива. Вот и сегодня китайский Shanghai Composite — единственный из индексов крупных экономик, закрывшийся в красной зоне. Снижение вроде бы небольшое — всего 0,22%, но на фоне почти 2-х процентного роста японского Nikkei 225 такой результат выглядит, мягко говоря, разочаровывающим.

Европейские же индексы вовсю продолжают отыгрывать начавшееся вчера ралли и дружно прибавляют на открытии от 0,3% до 0,7%. Фьючерсы на американские индексы немного осторожничают и торгуются в первой половине дня в небольшом минусе вблизи нулевых отметок. Здесь, наверное, сказывает целый комплекс факторов. Это и вчерашний слишком уж сильный рост. Может, все же чуть-чуть сбавить обороты? И ожидание, как уже было сказано выше, итогов заседания FOMC. Мало ли, что они там скажут? Ну и, наконец, немного погоду испортила вышедшая вчера по окончанию торгов квартальная отчетность от Qualcomm (QCOM).

Учитывая все это, можно ожидать сегодня более спокойных, нежели вчера, торгов с проторговкой текущих уровней. Участники рынка постараются закрепиться на достигнутых позициях и создать задел для дальнейшего похода наверх.