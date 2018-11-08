Американские индексы неуклонно двигались вверх на протяжении всей сессии среды после подведения итогов промежуточных выборов в Конгресс. Их результаты совпали с ожиданиями большинства экспертов. Разделенный между двумя партиями Конгресс с президентом-республиканцем исторически выступает положительным фоном для фондового рынка. В этой связи S&P500 к завершению сессии 7 ноября набрал 2,12%, остальные индикаторы тоже прибавили более 2%. Dow Jones закрылся выше 50-дневной скользящей средней. NASDAQ и S&P500 впервые с октября оказались выше 200-дневных скользящих. Все 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, завершили торги в плюсе. В лидерах оказались бумаги представителей сектора потребительских услуг и здравоохранения.

Доллар укрепился по отношению к основным валютам, а евро в паре с ним остался на отметке 1,1426.

Результаты выборов в Конгресс США позитивно воспринимаются инвесторами по всему миру. Работающая система сдержек и противовесов ослабляет глобальные риски для финансовых рынков. Контроль демократов над палатой представителей может означать уменьшение шансов на сокращение бюджетных поступлений, что положительно для долгового рынка. В то же время вполне вероятно увеличение инфраструктурных расходов, так как это один из немногих вопросов, по которым позиции обеих партий совпадают, поэтому снижения процентных ставок не наблюдается. Доходность десятилетних американских облигаций находится около 3,23%.

Главной новостью дня для инвесторов станут результаты заседания ФРС, которое, возможно, станет последним не сопровождаемым итоговой пресс-конференцией. С 2019 год все заседания Комитета по открытым рынкам Федрезерва будет подытоживать выступление главы регулятора. На этот раз мы не ожидаем резких изменений в политике ФРС и, как следствие, острой реакции рынков на это событие. Ставка останется на текущем уровне 2–2,25%. Возможно, из-за последних данных о динамике ВВП за третий квартал из итогового протокола будет убрано утверждение о «сильном росте» инвестиций. Следующее повышение ставки должно состояться в декабре.

Технически S&P500 уверенно, с гэпом преодолел 200-дневную скользящую среднюю в районе 2763 пунктов и нацелился на штурм 100-дневной средней около 2819 пунктов. Индекс достиг вершины октябрьского отскока, а для дальнейшего уверенного роста ему необходимы новые драйверы.

Сегодня до открытия рынка свои квартальные результаты представит Worldpay, ожидается рост прибыли. После завершения основных торгов отчитаются Activision Blizzard, Dropbox и Disney, от которых инвестсообщество также ждет повышения прибыли.