Выручка и прибыль Take Two Interactive за третий квартал превысила общерыночные ожидания, составив $492,7 млн и $25,4 млн соответственно. Однако несмотря на очень хорошие результаты главным событием стало повышения прогноза из-за сильных продаж новый игры Red Dead Redemption 2. Объемы ее реализации за первые восемь дней превысили продажи первой части за восемь лет. Это феноменальный успех, особенно на фоне других производителей и результатов прошлого года, когда компания отчиталась об убытке.

В отчетном квартале драйвером роста продаж стала выручка от продаж игр серий GTA 5 и NBA 2K. Более скромный вклад в общий результат внесли Dragon City и Monster Legends. Здесь важен факт периодических продаж присутствующих на рынке игр. В третьем квартале текущего года рост выручки от этого направления составил 28%. Неожиданно, почти на 8%, до 52%, увеличилась гросс-маржинальность компании, хотя расходы на маркетинг и продажи повысились на 11%, а в абсолютных числах прирост был сильнее.

Ожидаю, что главным источником дохода компании в следующем квартале станет Red Dead Redemption 2, которая по популярности сможет сравниться с GTA 5, приносящей Take Two Interactive миллионную выручку более 10 лет. Если это случится, то котировки TTWO легко превзойдут нашу целевую цену $145.